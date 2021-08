Eriksen visszatért Milánóba, de legalább fél évig még nem játszhat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Christian Eriksen először tért vissza Olaszországba azután, hogy június 12-én leállt a szíve a Dánia-Finnország európa-bajnoki mérkőzés első félidejében.

Az Inter 29 esztendős középpályása ma megérkezett Milánóba, hogy találkozzon csapattársaival, új edzőjével, Simone Inzaghival, valamint a klub elnökével, majd ezt követően egy sor egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, amelyen eldől, hogy folytathatja-e profi labdarúgó-karrierjét.

Ez a folyamat a szakemberek szerint akár 6-8 hónapot is igénybe vehet, de az orvosi diagnózisokon túl természetesen Eriksen döntésén is múlik. Az eredményektől függően az a forgatókönyv is előfordulhat, amelyet már a szívmegállást követő napokban felvetettek, hogy a szigorú olasz egészségügyi szabályok miatt más országban folytathatja pályafutását.

Mint ismeretes, hat nappal a pályán történt újraélesztését követően defibrillátort ültettek a dán játékos szívébe, hogy megakadályozzák az esetleges későbbi kompilikációkat.

Az Inter augusztus 21-én rajtol a Serie A-ban. Az első fordulóban a Genoát fogadják hazai pályán.

