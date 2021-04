Erik ten Hag marad az Ajax edzője - hivatalos

Eldőlt, hogy Erik ten Hag, az Ajax sikeredzője egy 2023-ig szóló szerződést írt alá az amszerdamiakkal.

Az 51 éves szakember 2018 óta vezeti az Ajaxot, rögtön az első idényében be is jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, valamint bajnok lett és kupagyőzelemig is juttatta csapatát. Maradásáról pénteken számolt be a klub.

A fővárosiak 35. bajnoki címéhez már csak a formalitások hiányoznak - ha egy pontot szereznek, matematikailag is behozhatatlan előnyre tesznek szert.

Ten Hagot az elmúlt hetekben több klubbal, például a Leverkusennel, a Frankfurttal, a Tottenhammel és a Bayernnel is összeboronálták - ő mégis a maradás mellett döntött.

A holland edző 163 meccsen 119 győzelmet aratott és 23-szor kapott ki az Ajax mestereként. Csapata 439 gólt lőtt és 149-et szedett be.

