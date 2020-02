Éric Abidalt akár már ma menesztheti a Barcelona vezetősége

A klub korábbi játékosát egy nyilatkozat miatt távolíthatják el a pozíciójából.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a sportigazgatója, Éric Abidal nagy bajba sodorta magát a Sport napilapnak adott nyilatkozatával.



A hírek szerint ugyanis Josep Maria Bartomeu a katalánok elnöke azonnali találkozóra hívta a klub korábbi játékosát.



A francia többek között beszélt Ernesto Valverde menesztéséről és a játékosok nem megfelelő hozzáállásáról is, amit a klub kiválósága, LIonel Messi nem nézett jó szemmel.



Na, de, mutatatjuk is hogy mit mondott Abidal és, hogy mit reagált erre az argentin klasszis.



- A mi feladatunk roppant fontos, mert sohasem tudhatod, mi történik a jövőben. Amikor sportigazgató lettem, elkezdtük elemezni a vezetőedző, Ernesto Valverde munkáját, ám az elnökség hosszabbított vele. Bár ezzel nem volt gondunk, már ekkor láttuk jeleit annak, hogy valami nincs rendben. Nehéz ilyen döntéseket meghozni, ám a december tizennyolcadikai El Clásico után elkezdtünk dolgozni az edzőváltáson.



- Néztem a meccseket, s bár az eredményességgel nem volt nagy gond, a taktika és a játékosok hozzáállása nem volt megfelelő. Odafigyelek ezekre a részletekre. Sok játékos elégedetlen volt, többen nem dolgoztak elég keményen, és kommunikációs problémák is akadtak. Az edző és az öltöző kapcsolata mindig jó volt, de voltak olyan jelek, amiket korábbi futballistaként megéreztem. Jeleztem ezt a vezetőség felé, s a döntés megszületett. - nyilatkozta a Barcelona sportigazgatója.



Ez pedig Messinek olyannyira nem tetszett, hogy az Instagram-oldalán tette közé a gondolatait:



- Őszintén nem szeretek így reagálni, ám mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a tetteiért és döntéseiért. Először is rajtunk, játékosokon múlik, mi történik a futballpályán, s mi vagyunk, akik elsőként megérzik, ha valami nincs rendben. A sportvezetőknek is tisztában kell lenniük a saját kötelezettségeikkel és felelősséget kell vállalniuk a döntéseikért. Ha valaki a játékosokról beszél, mondjon neveket, mert így mindenkit besároz és hamis állítások terjednek el.