Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
"Érdekes választás" – problémák merültek föl a német válogatott világbajnokságra kiválasztott szállásával

Hagy némi kívánni valót maga után a német nemzeti csapat nyári ideiglenes otthona.

Winston-Salemben, Észak-Karolinában tartózkodik majd az amerikai-mexikói-kanadai rendezésű nyári világbajnokságon Németország. A Magenta elnevezésű dokumentumfilm-sorozat testközelből is bemutatta a Nationalmannschaft főhadiszállását, és a két műsorvezető korántsem volt megelégedve a látottakkal. 

Jörg Wontorra, aki tévés házigazda mellett volt a Werder Bremen tanácsadója is, illetve lánya, Laura azt tapasztalták, hogy a helyszín túlzottan eldugott. 

"Ott voltunk. Én egy nagy kérdőjelet tennék a helyszínválasztás mellé. Érdekes választás volt. Úgy vélem, hogy jól fel lehet ott készülni és könnyű fókuszáltnak maradni, de semmilyen élet nincs a helyszín környezetében" – utalt a kiválasztott edzőközpontra az egyik műsorvezető, Laura Jörg. 

Nem újkeletű, hogy a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) egy elszigetelt főhadiszállást választ a válogatott számára, ahogyan az sem újdonság, hogy ezt hangosan kritizálja a német sajtó. 

A 2018-as, oroszországi világbajnokságra használt edzőközpontról például Oliver Bierhoff volt német szövetségi vezető azt írta a Süddeutsche Zeitung hasábjain, hogy"inkább egy katonai bázisra emlékeztet".

Ami a 2022-es, katari esemény idejére kiválasztott komplexumot illeti, a Kicker akkor „egyedi elszigeteltségérzetről" írt. Ráadásul Hansi Flick szövetségi kapitánynak rendszeresen egy órát kellett utaznia autóval a Dohában tartott sajtótájékoztatókra. 

