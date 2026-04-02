Enzo Fernández neve ma már egyet jelent a sikerrel: világbajnoki cím, legjobb fiatal játékosnak járó elismerés Katarban, és egy brit rekordot jelentő átigazolás a Chelsea-hez. A csillogás mögött azonban komoly belső munka áll. A korábbi Benfica-sztár a Luzu TV-nek adott exkluzív interjúban árulta el, hogy három hónappal a 2022-es világbajnokság előtt döntött úgy: pszichológushoz fordul.

Fordulópont a világbajnokság előtt

A középpályás elmondása szerint a döntés alapjaiban változtatta meg a szemléletmódját, és segített neki feldolgozni azt az óriási nyomást, amit az elit futball és az argentin válogatott iránti elvárások jelentenek.

„Három hónappal a világbajnokság előtt kezdtem el pszichológushoz járni. Megváltoztatta az életemet” – vallotta be Fernández. „Elkezded kifejezni magad, beszélni valakivel arról, mi történik veled, mit érzel, mit csinálsz a mindennapokban, és mi zajlik le benned, amikor úgy érzed magad, ahogy.”

A folyamat nem egyik napról a másikra alakult ki. Fernández először csoportos foglalkozásokon vett részt, majd áttért az egyéni terápiára, ami segített neki a tudatosság magasabb szintjére lépni.

„Csoportos coaching ülésekkel kezdtem, majd később találkoztunk egyéni beszélgetésekre is. Rengeteget segített a tudatosságom fejlesztésében; idővel sokkal jobban kezdtem érezni magam, és ma már nem is tudnék lemondani róla” – tette hozzá a Premier League sztárja.

Üzenet a következő generációnak

Fernández, aki korábban többször is a figyelem középpontjába került átigazolási pletykák kapcsán, most arra használja ismertségét, hogy lebontsa a mentális egészség körüli stigmákat. Szerinte a félelem és a szorongás gyakran gátolja a fiatal tehetségeket a kiteljesedésben.

„Szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam a gyerekeknek: legyenek tudatában annak, hogy mindenre van megoldás, és beszélhetnek szakemberekkel” – üzente a fiatalabb generációnak. „Sokszor a félelem és a szorongás megakadályoz abban, hogy teljes mértékben kifejezd önmagad. Úgy gondolom, ez egy nagyon fontos része nemcsak a boldogságnak, hanem az élet élvezetének is.”

Az argentin játékos vallásos meggyőződését is megemlítette a fejlődése kapcsán: „Sok félelmem volt, emellett hívő ember vagyok, mélyen hiszek Istenben. Ma már sokkal felkészültebbnek érzem magam arra, hogy kifejezzem magam a pályán és azon kívül is.”

Nyugalom a viharban

A Chelsea jelenlegi helyzetében, ahol a középpályás jövője és a keret átalakítása folyamatos téma a sajtóban, ez a mentális stabilitás kulcsfontosságú lehet Fernández számára. Az, hogy képes volt nyíltan beszélni a sebezhetőségéről, nemcsak az ő érettségét mutatja, hanem példát mutat a Premier League és a világ minden fiatal labdarúgójának.

