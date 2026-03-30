A Boca Juniors szurkolói körében jelentős vihart kavart a River-nevelésű Enzo Fernández nyilatkozata, aki a Mauritánia elleni felkészülési meccs után kritizálta a La Bombonera gyepének állapotát – szúrta ki a Futballtangó.

Az argentin focival foglalkozó Facebook-oldal beszámolójából kiderül, hogy a Chelsea középpályása elnézést kért a szavai miatt és hangsúlyozta, hogy nem állt rossz szándék a kijelentése mögött:

„Rengeteg üzenetet kaptam, és szeretném tisztázni: soha nem volt bennem rossz szándék. Most, hogy itt vagyok, elnézést kérek mindenkitől. Az én értékeim közé nem tartozik a tiszteletlenség vagy az alaptalan kritizálás”

– fogalmazott a középpályás.

Hozzátette továbbá, hogy amikor a válogatottról van szó, nincs helye klubszimpátiának:

„Amikor a válogatottba jövök, mindannyian egyek vagyunk. Nem akartam tiszteletlen lenni, pláne nem rosszindulatú. Néha a szavaimat kiragadják a környezetükből, de én nem ilyen ember vagyok.”

– zárta gondolatait.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Enzo Fernández egy interjúban arról is mesélt, hogy örömmel élne Madridban, ami csak tovább erősítette azokat a híreszteléseket, melyek szerint a Real Madridnál köthet ki.

