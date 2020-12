Ennyit tervez még a futballpályán Pique

Gerard Pique egy térdsérülés miatt több hónapos pihenőre kényszerült - ettől függetlenül még messze nem gondol arra, hogy befejezze a pályafutását.

A 33 éves játékos a dubaji Globe Soccer Awards díjátadón az eddigi profi pályafutása miatt kapott egy különdíjat - csakúgy, mint Iker Casillas. Ott elmondta:

"Megtiszteltetés, hogy egy ilyen hosszú karrier után itt lehetek. Remélem, hogy még három-négy évet fogok tudni játszani."

A -nevelés a spanyol válogatottal VB-t és EB-t is nyert, a Barcával pedig többek között háromszoros BL-győztesnek, nyolcszoros bajnoknak és hatszoros kupagyőztesnek vallhatja magát. 2004 és 2008 között játszott a Manchester Unitedben is, az angolokkal szintén nyert egy Bajnokok Ligáját, valamint egy PL-címet is. Pályára való visszatérése márciusra tehető.

