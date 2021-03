Ennyi aláíráspénzt kaphat Alaba a Real Madridtól

David Alaba a nyáron biztosan, ingyen távozik a Bayerntől, úgy tűnik, hogy a Real Madrid csapatában köthet ki - a tekintélyes madridi napilap, az ABC szerint szóban már megtörtént a felek közötti megállapodás.

A lap úgy tudja, hogy a 28 éves osztrák védő adózás után, nettóban, évente körülbelül 10 millió eurót tehet majd zsebre - ezenfelül jár neki az ingyenes transzfereknél általában plusz motivációként adott aláíráspénz is, ami állítólag nem kevesebb, mint 20 millió euró lesz majd.

Alabát sokáig győzködte a Bayern, de a müncheniek megunták a visszautasítást, ezért ők is visszavonták az ajánlatukat - pár héttel ezelőtt Alaba be is jelentette, hogy kitölti a szerződését, de ezután távozni fog. Lehetséges állomásként szóba került a Barcelona is, de úgy tűnik reális esély lehet arra, hogy összeálljon a Ramos - Alaba védőpáros a madridiaknál.