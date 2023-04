Ennél rosszabbat még nem élt át edzőként Kondás Elemér

Mátyus János, a Budafok trénere ellenben arról beszélt, hogy nyugodtan játszottak, de harcosan, szenvedéllyel és maximális taktikai fegyelemmel.

Kondás Elemér, a Vasas vezetőedzője lesújtottan értékelte csapata teljesítményét, miután az angyalföldiek szerda este a Mol Magyar Kupa elődöntőjében 3–0-ra kikaptak a másodosztályú Budafoktól, így nem jutottak be a fináléba.

Kondás Elemér az nso.hu-nak arról beszélt, edzői pályafutásának legrosszabb élménye volt a tegnapi meccs.

„Még egyik csapatomnál sem éltem át hasonlót, hogy egy ilyen tétre menő mérkőzésen nem teszi oda magát mindenki... Ezt a langyosságot sem megérteni, sem elfogadni nem tudom. Találni kell tíz embert, aki hajlandó tenni a Vasasért! És azért is furcsa ez, mert az edzésen sokszor úgy tűnik, minden rendben van, aztán ezt kapjuk. Nem is tudom, mi ez: alibi, akaratgyengeség? Tulajdonképpen mindegy, mert az eredmény ugyanaz” – hangsúlyozta a Vasas vezetőedzője.

Mátyus János, a Budafok trénere ellenben éppen arról beszélt, hogy csapata úgy állt hozzá a mérkőzéshez, ahogy egy ilyen felfokozott hangulatú találkozóhoz kell.

„Nyugodtan játszottunk, de harcosan, szenvedéllyel és maximális taktikai fegyelemmel. Ebből lett az, hogy rövid időn belül szereztünk kettő gólt, majd jött a harmadik is. Gyakorlatilag esélyt sem adva a remek erőkből álló ellenfélnek. Összességében megérdemelten mehettünk előnnyel a pihenőre. Aztán egy fertályóra után a második félidő lecsordogált. Ebben benne voltunk mi is bőven, hiszen mi már annyira nem siettettük a játékot, de ilyenkor ezt kell tenni. Profi módon, egy-két hibától eltekintve nagyszerűen védekezve hoztuk le a meccset, nem túlzás kijelenteni, hogy teljesen megérdemelten kerültünk be a kupadöntőbe” – tette hozzá.

Az első játékrészben mesterhármast jegyző Beke Péter alig tudta felfogni, ami történt.

„Nehéz mit mondani, nem jutok szóhoz egyelőre. Azt csináltuk, amit kértek tőlünk, az volt a cél, hogy minél több gólt rúgjunk az első félidőben. Most az, hogy én rúgtam, hát így sikerült, örülök neki nyilván, de igazából csak azt csináltam, amit kértek tőlünk” – fejtette ki a játékos.

A Budafok a Zalaegerszeggel találkozik a Mol Magyar Kupa fináléjában május 3-án, a Puskás Arénában.

