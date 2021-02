Ennek is vége: a Liverpool 23 találkozás után kikapott az Evertontól

Nyerj 8 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a vasárnapi Milan-Inter rangadóra! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

A Liverpoolnak ebben az évben – eddig – semmi sem sikerül. A bajnoki cím már elment és most az Everton is nyerni tudott az Anfield Roadon. A kékek legutóbb 1999-ben nyertek a város nagyobbik csapata ellen idegenben, az utolsó 23 meccsből pedig tizenegyet a vörösök nyertek, tizenkettő pedig döntetlen lett.

Ehhez képest a 3. percben vezetést is szerzett az Everton. Richarlison kapott nagy labdát és nem is hibázott a ziccerben.

A cikk lejjebb folytatódik

Ezt követően a Liverpoolnak több helyzete is volt, ám a Virgil van Dijk-ot ősszel elgázoló kapus Jordan Pickford nagy formában védett és Firmino, valamint Henderson helyzeténél is nagyot mentett. A 30. percben még nagyobb bajba kerültek a hazaiak, mert Jordan Henderson is megsérült.

A meccs hajrájában az Everton kapott egy egészen furcsa tizenegyest, amelyet Gylfi Sigurdsson értékesített is.

Jürgen Klopp a Liverpool menedzsereként még sosem szenvedett sorozatban négy vereséget. Ilyen rossz szériája 2014 novembere óta nem volt a szakembernek, de akkor még a Dortmundot irányította. Emellett a Liverpoolnál címvédőként csak a Chelsea (2015–16) és a Leicester (2016–17) szerzett kevesebb pontot 25 meccsen. A 'Pool 1923 óta nem kapott ki otthon sorozatban négy meccsen és a bajnoki címvédővel sem esett meg ilyen az 1928–29-es kiírás óta.