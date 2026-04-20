A Real Madrid reménysége a Manchester United-ről vallott

A Ronaldo-örökség bűvöletében

Bár Endrick játékjoga a királyi gárdához tartozik – ahol sokan éppen a portugál világklasszis utódját látják benne –, a 19 éves támadó fejlődésére a legnagyobb hatást Cristiano Ronaldo manchesteri évei tették. A fiatal tehetség szerint CR7 karrierje az az iránytű, amelyet ő is követni kíván.

„Végigkövettem Ronaldo pályafutását a Manchester Unitednél, a Real Madridnál, a Juventusnál és most az Al-Nassr-nál is. Nem számít, hol van, én mindig követni fogom őt” – nyilatkozta Endrick a FourFourTwo-nak.

„Nagy vonzalommal gondolok a Vörös Ördögökre”

A brazil válogatott játékos elismerte, hogy az Old Trafford világa már gyerekkorában beszippantotta, amikor a Sir Alex Ferguson-korszak videóin nőtt fel.

„Ott játszott Cristiano Ronaldo! Ott néztem őt felnőni, és emiatt nagy vonzalommal gondolok a Manchester Unitedre” – árulta el a támadó.

Bár a szurkolók képzelete azonnal beindult a kijelentés hallatán, a közeli jövőben aligha látjuk őt piros mezben. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a támadó kölcsönben szerepel a francia együttesnél, és a Real Madrid hosszú távú projektjének ő az egyik legfontosabb láncszeme.

Premier League? „Ha Isten is úgy akarja”

Endrick azt is elárulta, hogy mielőtt Lyonba került volna, több angol élvonalbeli klub is kopogtatott érte januárban. Bár az olasz és német érdeklődők mellett a Premier League is opció volt, a döntésében a hit és a család játszotta a főszerepet. Korábbi elemzésünkben már kitértünk rá, hogy miért döntött végül a Lyon mellett a világbajnoki álmokat dédelgető tehetség.

„Igen, volt érdeklődés angol kluboktól, sőt Olaszországból és Németországból is. Nagyon jó csapatok kerestek meg, de nem szükséges neveket említeni. Köszönöm nekik az érdeklődést. Isten jelen van az életemben, és amikor hallottam az angol klubokról, sem nálam, sem a feleségemnél nem éreztük az isteni jelet, hogy ez lenne a pillanatnyilag nekem szánt út.”

A brazil csatár humorosan hozzátette:

„Amikor megházasodsz, tudod, ki a főnök! Fontos hallgatnom a feleségem véleményére. De amikor a Lyon neve felmerült, mindketten éreztük Isten érintését. Ha egy nap eljutok a Premier League-be, az nem csak az én döntésem lesz, hanem valami, amit Isten helyez majd az utamba.”

Kemény lecke Franciaországban

Míg a távoli jövőben Madrid vagy akár Manchester várhat rá, Endrick jelenleg a Ligue 1-ben edződik. A lyoni kaland azonban nem mentes a nehézségektől: Paulo Fonseca vezetőedző nemrég nyilvánosan is kritizálta a formáját, hangsúlyozva, hogy egy ilyen tehetségnek kötelessége vezérszerepet vállalni.

A döntés, úgy tűnik, helyesnek bizonyult, hiszen a brazil ígéret az utóbbi meccseken már gólokkal és gólpasszokkal hálálta meg a bizalmat, segítve a Lyont az európai kupaindulásért folytatott harcban.

