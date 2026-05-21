Emiliano Martínez törött ujjal védte végig az Európa-liga-döntőt!

A bemelegítésen tört el Emiliano Martínez ujja

Martínez a Freiburg elleni finálé után beszélt arról, hogy percekkel a kezdés előtt eltörte az egyik ujját. A sérülés a bemelegítés közben történt, ezért az Aston Villa orvosi stábjának gyorsan kellett ellátnia, hogy egyáltalán pályára tudjon lépni Isztambulban.

A 33 éves kapus végül végigvédte a találkozót, de elmondása szerint minden labdaérintés komoly fájdalommal járt.

– A bemelegítés alatt eltört az ujjam. Nálam viszont minden rosszból próbálok valami jót kihozni. Egész pályafutásom során így működtem, és ezután is így lesz. Őszintén szólva korábban még sosem tört el az ujjam. Minden védésnél éreztem, hogy nem az igazi, de ezeket a helyzeteket meg kell oldani. Büszke vagyok rá, hogy ezért a klubért játszhatok – mondta Martínez.

Az Aston Villa történelmi estéje

Az Aston Villa végül simán, 3–0-ra nyerte meg a döntőt a Freiburg ellen. A gólokat Youri Tielemans, Emi Buendía és Morgan Rogers szerezték, Martínez pedig két fontos védéssel járult hozzá a kapott gól nélküli sikerhez.

A Villa ezzel 1982 óta először nyert nemzetközi trófeát, és három évtized után ismét jelentős kupát ünnepelhetett. A siker után önfeledt ünneplés kezdődött, a kapus pedig még Unai Emeryt is a levegőbe emelte.

– Fantasztikus érzés ezt átélni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Minden tapasztalatomat megpróbáltam beletenni ebbe a meccsbe, és jó érzés, hogy végre meglett az eredménye annak a rengeteg munkának, amit kívülről senki sem lát – fogalmazott az argentin.

Martínez nem bánta meg, hogy maradt

Martínez tavaly nyáron közel állt ahhoz, hogy távozzon Birminghamből. Az átigazolási időszakban több klubbal is szóba hozták, köztük a Manchester Uniteddel is.

A korábbi Arsenal-kapus azonban már a döntő előtt arról beszélt, hogy egy pillanatig sem bánta meg a maradását.

– Világbajnok lettem úgy, hogy az Aston Villa játékosa vagyok, és kétszer is megnyertem az Aranykesztyűt ennél a klubnál. Mindig szeretni fogom ezt az egyesületet. Büszke vagyok rá, hogy maradtam, mert jó döntést hoztam – mondta.

Az Európa-liga-győzelem után aligha vitatkozik vele bárki.

Már a vb-címvédés jár a fejében

Bár a sérülés elsőre ijesztően hangzott, Martínez szerint nincs veszélyben a világbajnoki szereplése. Az argentin válogatott hamarosan megkezdi a felkészülést a világbajnokságra, a kapus pedig biztos benne, hogy addigra rendbe jön.

– Most ünnepelni akarok a csapattal, mert erre régóta várt ez a klub. Utána pedig már a világbajnokság lesz a fókuszban – mondta Martínez.

Az argentin kapus pályafutása során eddig még egyetlen döntőt sem veszített el: már világbajnoki cím, két Copa América-győzelem és egy Európa-liga-trófea is szerepel a neve mellett.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Vilmos herceg a könnyeivel küszködött az Aston Villa történelmi sikere után. Illetve arról is írtunk, hogy Unai Emery szerint mi kellett ahhoz, hogy a csúcsra érjen az Aston Villával is.

