Emery szerint az Arsenal képes lehet a legjobb négy között végezni

Fontos meccs vár az Ágyúsokra a Wolverhampton ellen.

Unai Emery továbbra is úgy gondolja, hogy az kiharcolhatja a indulást annak ellenére, hogy vasárnap meglepő vereséget szenvedtek a Crystal Palace ellen.

Az Ágyúsokat a 3-2-es vereséget megelőzően legutóbb még az első fordulóban a tudta legyőzni hazai pályán, de ezzel a meglepő botlással elszalasztották az esélyt arra, hogy megelőzzék a Tottenhamet, és növeljék az előnyüket a szintén pontokat vesztő Manchester Uniteddel és -vel szemben.

- Olyan hibákat követtünk el, amik nem jellemzők ránk hazai pályán. Az ellenfél pedig ki tudta használni ezeket a hibákat, elvégre jó játékosaik vannak. A vereség ellenére úgy gondolom, hogy konzisztens a teljesítményünk, és nem szabad, hogy ez a meccs elvegye az önbizalmunkat. Továbbra is gondolom, hogy képesek vagyunk a legjobb négy között végezni, de ez a többi csapat eredményein is múlik. Egyelőre még a saját kezünkben van a sorsunk, és bár vasárnap nem tudtunk nyerni, a következő meccseken ez változhat. Szeretnénk 38 meccsen keresztül konzisztensek maradni, de a következő meccsen akár a döntetlen is elég lehet - nyilatkozta az Arsenal edzője a keddi sajtótájékoztatóján.

Az Arsenal szerda este egy elmaradt meccset pótol a Wolverhampton otthonában, és amennyiben legalább egy pontot szereznek, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően a Chelsea-t megelőzve ismét a negyedik helyen találhatják magukat.

A mérkőzésen biztosan nem lesz ott a pályán Aaron Ramsey és Denis Suárez, míg Granit Xhaka játéka kétséges, és Unai Emery nem is szerette volna felfedni a lapjait azzal kapcsolatban, hogy ki lesz bevethető és kikre számít majd a Wolverhampton ellen.

