Emery: Özil úgy játszik, ahogy azt elvárjuk tőle

A korábban mellőzött középpályást méltatta az Arsenal edzője.

Az Arsenal hétfő este hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Newcastle United csapatát, így a Tottenhamet megelőzve a tabellán előreléptek a harmadik helyre.

Ugyan gólt nem szerzett, de az Ágyúsok legjobbja így is az a Mesut Özil volt, akinek korábban több konfliktusa is volt a csapatot irányító Unai Emery-vel.

A baszk mester többször is csak a kispadra ültette, vagy még a keretben sem nevezte az legjobban fizetett játékosát, de a legutóbbi négy mérkőzésből három alkalommal egyaránt a kezdőcsapat tagja volt a német középpályás, aki meg is hálálta az edője bizalmát.

- Mindenkinek a játéka tetszett, Mesut pedig minőségi teljesítménnyel és kemény munkával segített nekünk. Ő most úgy játszik, ahogy azt a jelenlegi játékrendszerben és taktikában elvárjuk tőle. Nagyon sokat dolgozik, és az egyéni megoldásaival is segíteni tudja a csapatot - mondta a BBC-nek Emery.

Özilt hivatalosan is a meccs emberének választották, miután egymaga több passzt jegyzett a támadóharmadban, mint a komplett Newcastle, és két helyzetet is kialakított a társai számára.

- Nekem az a dolgom, hogy mindent kiadjak magamból a pályán, ahogy most is tettem. Csak segíteni akarok a csapattársaimnak a meccsek megnyerésében. Úgy gondolom nem csak én játszottam jól, hanem az egész csapat. Közös munka volt. Sokat kellett várnunk erre a meccsre, de most megérdemeljük a pihenést - mondta a meccs után az Arsenal tízese.

