Emery magyarázatot adott Özil mellőzésére

Ismét nem kapott helyet az Arsenal keretében a német középpályás.

Az Arsenal szombat délután 1-0-s vereséget szenvedett el a West Ham United ellen, méghozzá Mesut Özil nélkül, akit Unai Emery ezúttal sem nevezett az Ágyúsok keretébe.

A német klasszis az elmúlt hetekben térdsérüléssel bajlódott, de a közösségi oldalán a mérkőzés előtt megerősítette, hogy teljes értékű edzésmunkát végzett, de ennek ellenére nem kapott helyet a csapatban.

Emery korábban már többször is taktikai okokra hivatkozva mellőzte az Arsenal legjobban kereső játékosát, és a mérkőzés után nyilatkozatából ítélve most is ez történt:

- Úgy döntöttem, hogy ezek a játékosok a legjobb opciók erre a mérkőzésre. Annyit mondhatok, hogy jelenleg senki sem eladó. Özil a héten teljes értékű munkát végzett, de más játékosok mellett döntöttem - nyilatkozta az Arsenal edzője.

Az Arsenal a második félidő elején került hátrányba a londoni derbin, és szemmel láthatóan hiányzott a csapatból egy kreatív játékos, az utolsó 20 percben ugyanis a hátrányuk ellenére egyszer sem jutottak el kapuralövésig.

Mesut Özil ügynöke korábban elmondta, hogy a 30 éves középpályás az Arsenalnál képzeli el a jövőjét, de egyelőre úgy tűnik, hogy Unai Emery nem számít a szolgálataira.

