Elvesztette szponzorát és nevet váltott a négyszeres magyar bajnokcsapat

A WKW Hungaria Kft. 2021. december 31-i hatállyal megszüntette szponzorációs és reklámszerződését az ETO Futball Kft-vel - áll az eto.hu-n megjelent hivatalos közleményben.

Ennek következtében a tavaszi szezontól WKW ETO FC Győr helyett ETO FC néven folytatja a gárda a szereplést a Merkantil Bank Ligában, ahol jelenleg a hatodik helyen állnak 9 győzelemmel, öt döntetlennel és hat vereséggel.

A klub megköszönte a WKW Hungariának a közel öt éves támogatást.

Az utóbbi időben alaposan felkavarodott az állóvíz Győrben, előbb arról szóltak a hírek, hogy a DAC tulajdonosa, Világi Oszkár veheti meg a klubot, majd pedig azzal került a címlapokra a csapat, hogy a Quaestor-vagyon részeként elárverezik a stadionját.

Több portál is megírta ma, hogy a december 31-én két csomagban indult árverésre néhány percen belül már be is futott egy-egy ajánlat.

