Elutasították a dopping miatt eltiltott világbajnok fellebbezését

Könnyen lehet, hogy nem látjuk többé a pályán Papu Gómezt.

Alejandro „Papu” Gómez kétéves doppingeltiltás elleni fellebbezését elutasították.

Mint megírtuk, kétéves eltiltást kapott Papu Gómez, a Serie A-ban szereplő Monza 17-szeres argentin válogatott támadója. A 36 esztendős futballista még 2022 novemberében, nem sokkal a világbajnokság előtt produkált pozitív doppingmintát, miután az ellenőrök váratlanul megjelentek akkori csapata, a Sevilla edzésén.

A vébé- és Európa Liga-győztes játékos azzal védekezett, hogy a doppingellenőrzés előtt pár nappal egy este rosszul érezte magát, és a gyermeke szirupját vette be, ám a spanyol klub orvosaival nem egyeztetett, így nem fogadták el a magyarázatát.

A futballista ezt követően pályára lépett a világbajnokságon is, ahol Messiék a végső sikerig meneteltek, majd tavasszal a Sevillával Európa-liga győztes lett.

A hónapokig tartó bizonytalanság miatt azonban a spanyol klub végül tavaly nyáron, az átigazolási szezon utolsó napján szerződést bontott a labdarúgóval, aki néhány héttel később aláírt a Monzához.

Miután a múlt év októberében napvilágot látott a kétéves eltiltásáról szóló hír, Papu Gómez közleményt adott ki:

„Nem csak szigorúan tiszteletben tartottam az összes szabályt, hanem a tiszta sport és sportmagatartás erős védelmezőjeként is kiálltam, kategorikusan elítélve a dopping minden formáját. Soha nem támaszkodtam tiltott gyakorlatra, és nem is szándékozom” – fogalmazott a játékos, aki arra is kitért, vizsgálatra kérte az ügyvédeit, szerinte ugyanis nem a normák szerint kezelték a fegyelmi ügyet.

Raffaele Palladino, a Monza vezetőedzője azonban pénteken, a Genoa elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón újságírói kérdésre megerősítette, hogy Papu Gómez kétéves doppingeltiltás elleni fellebbezését elutasították.

„Tudomásom szerint a fellebbezést elutasították” – idézte a szakembert a Football Italia.

A labdarúgónak még egy lehetősége van arra, hogy fellebbezzen. A TyC Sports – az argentin válogatotthoz közel álló sportújságíró, Gaston Edul értesüléseire hivatkozva – arról írt, hogy Papu Gómez visszavonul a futballtól, ha a végső fellebbezése is sikertelennek bizonyul.