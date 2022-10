Eltűnt Iker Casillas nagy port kavaró posztja, az is kiderült miért - sajtóhír

A nemrégiben megjelent sajtóhírekre akart ironikusan reagálni a legendás kapus.

Ahogy arról korábban beszámoltunk Iker Casillas a hivatalos Twitter oldalán vallott arról, hogy saját neméhez vonzódik, azonban ez a poszt időközben eltűnt a korábbi futballista közösségi oldaláról. Az AS legfrissebb információi szerint ezzel a bejegyzéssel csak azt akarta elérni, hogy a sajtó ne boronálja össze minden nap másik nővel. Ebbe az akcióba csatlakozott be jó barátként Carles Puyol is, aki szintén reagált Casillas bejegyzésére.

Az igazság még nem derült ki, azonban az biztos, hogy az egész világon nagy port kavart az elmúlt két órában a bejelentés.

