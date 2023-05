Eltörölték Vinícius eltiltását, játszhat a Rayo ellen a brazil

Piros lap van, eltiltás nincs.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) versenybizottsága eltörölte a vasárnapi, Valencia–Real Madrid mérkőzésen kiállított Vinícius Júnior eltiltását, így a 22 éves brazil pályára léphet csapata Rayo Vallecano elleni bajnokiján szerda este – tudta meg a Marca.

A Real Madrid-Rayo Vallecano bajnokin a hazai győzelem 1.49, a döntetlen 4.40, a vendég siker pedig 6.50-szeres szorzóval fogadható.(x)

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Real Madrid 1-0-s vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Valenciától a spanyol bajnokság vasárnapi játéknapján. A „királyi gárda” soraiból a hosszabbításban kiállították az egész mérkőzésen dühöngő Vinícius Júniort, aki többször számonkérte a szurkolók rasszista viselkedését.

Mint megírtuk, a szövetség döntése értelmében Ignacio Iglesias Villanueva többé nem tölt be videóbírói szerepkört, ugyanis nem a megfelelő képeket küldte el Vinícius Junior kiállításánál a mérkőzés játékvezetőjének, Ricardo De Burgos Bengoetxeának.

A Marca most arról számolt be, hogy a fegyelmi kérdésekben is döntő testület indoklása szerint De Burgos Bengoetxea csak a bizonyítékok egy részét tekinthette meg, így nem tudta megfelelő módon megítélni az eseményeket. A baszk játékvezető jelentésében az állt, hogy „Vinícius az ellenfelének alkarral való arcon ütéséért” kapott piros lapot, ezzel szemben a Valencia játékosát megítélése szerint nem kellett büntetni.

Az nso.hu szemléje szerint versenybizottság álláspontja szerint a testület utólag nem oszthatja ki a megfelelőnek tartott szankciókat, de a rendkívüli körülmények miatt hatályon kívül helyezi a kiállítás miatt automatikusan megítélésre kerülő eltiltást.