Elszállt minden liverpooli remény a címvédésre?

A Premier League hétközi fordulója nem is alakulhatott volna rosszabbul a Liverpool számára: miközben a riválisok nyerni tudtak, Jürgen Klopp csapata újabb hazai vereséget szenvedett el, ezúttal a Brighton ellen. A Vörösök már négy mérkőzés óta nem tudtak nyerni az Anfield Roadon, a címvédés pedig egyre távolibbnak tűnik - sőt, Andre Robertson szerint már nincsenek is harcban érte.

A mérkőzést követően Jürgen Klopp elismerte, a Brighton megérdemelten szerezte meg a három pontot.

"Először is a Brighton nyert és tette mindezt megérdemelten" - kezdte a mérkőzés utáni értékelését a német szakember.

"Frisebbek voltak nálunk és több jó dolgot is csináltak a meccsen, többet, mint mi. Többször is mondtam a héten, hogy a játékosaim mentálisa elfáradtak a lábak sem frissek már, fáradtak vagyunk. Nagyon nehéz héten vagyunk túl, nem voltunk elég jó állapotban ahhoz, hogy feltörjük a Brighton védelmét. A bajnoki cím? A Liverpool vezetőedzőjeként, most csak azt tudom, mondani, hogy bajnokok akarunk lenni, de jelenleg nincs meg hozzá a teljesítményünk. Jobban kell játszanunk és melgátjuk mi lesz" - mondta csalódottan Klopp a vereséget követően.

A Vörösök védője, Andre Robertson szerint csapata jelenleg nincs harcban a bajnoki címért.

"A Brighton jobb volt nálunk ezen az estén, csalódást keltően játszottunk. A Brighton előtt le a kalappal, nyomást helyeztek ránk, helyzeteket alakítottak ki. Meg kell találnunk a módját arra, hogy ismét elkezdjük meccseket nyerni, mert jelenleg nem vagyunk harcban a bjanoki címért. Szerintem ha ekkora hátránya lenne a City-nek velünk szemben, mint most nekünk, ők is ugyanezet mondanák" - értékelte csapata bajnoki esélyeit a skót védő.

A Liverpool jelenleg csupán a negyedik helyen áll, miközben Pep Guardiola csapata sorozatban nyeri a mérkőzéseket és előnyük már hétpontos a címvédővel szemben.