Először járt a Puskás Arénában férfi A-válogatottunk

Terepszemlét tartottak a válogatott labdarúgói.

Az mlsz.hu mai közlése szerint látogatást tett az új nemzeti stadionban Marco Rossi együttese, amely a következő tétmérkőzéseken azért száll harcba, hogy 2020-ban az Európa-bajnokságon szerepelhessen itt.

Az Azerbajdzsán és Wales elleni Eb-selejtező mérkőzésekre Telkiben készülő válogatottunk Fürjes Balázs államtitkár meghívására első alkalommal pénteken járta be az épülő Puskás Arénát.

Az új nemzeti stadion – amely a 2020-as Európa-bajnokság egyetlen új építésű létesítménye lesz – készülő öltözőit és játékoskijáróját is meglátogatta, valamint a kezdőkör helyére is kisétált Marco Rossi csapata.

Ezeket a területeket a korábbi látogatások alkalmával még nem járhatták be a média képviselői, így – képeinken keresztül – a szurkolók is most először láthatják az aréna ezen részeit.

– Két nagyon nehéz mérkőzés vár most ránk, de azért fogunk küzdeni, hogy a 2020-as Európa-bajnokságon ebben a stadionban játszhassunk. Mindenkinek, aki a stadion építkezésén dolgozik, szeretnénk megköszönni a munkáját és persze reméljük, hogy minden időben elkészül – fogalmazott a látogatás alkalmával Dzsudzsák Balázs.

A stadion – amellett, hogy a 21. század igényeinek meglelő, multifunkcionális aréna lesz – több elemében is őrzi a Népstadion emlékét: a régi épület lebontásakor bedarált betont az új alapok, falak építésénél is felhasználták; a kezdőrúgást pedig milliméterre pontosan ugyanarról a helyről végezhetik majd el a jelen kor labdarúgói, mint tették annak idején Puskás Ferencék.

A kerethez Baráth Botond, Németh Krisztián, Gulácsi Péter és Willi Orbán csak a hivatalos FIFA-játéknapok kezdetekor csatlakozik. A magyar válogatott június 8-án, magyar idő szerint 18.00-kor lép pályára Bakuban; a Groupama Arénában június 11-én, 20-45-től mérkőzik meg Wales csapatával.

– Ma még több, kisebb-nagyobb sérülés is hátráltatja a felkészülést, különös tekintettel a védőkre, azonban bízom benne, hogy a jövő hét elejére ezek rendbe jönnek és a keret minden tagja teljes értékű edzésmunkát tud végezni – nyilatkozta a túra végén Marco Rossi szövetségi kapitány.

A cikk lejjebb folytatódik

Még több képért kattintsatok az mlsz.hu oldalra.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!