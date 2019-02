Élőben nézte meg az Ajax védőjét a Juventus sportigazgatója

Ő lesz a torinóiak első számú célpontja nyáron.

Fabio Paratici, a Juventus sportigazgatója a helyszínen tekintette meg az Ajax és a Real Madrid összecsapását, elsősorban azért, hogy élőben is vessen még egy pillantást Matthijs De Ligtre.

Az Ajax 19 éves csapatkapitánya a torinói klub első számú kiszemeltje a védelembe, és reményeik szerint hosszútávon ő lehet a hátsó alakzat vezére.

A Juventus középhátvédei közül Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini és Andrea Barzagli is harminc fölött járnak, ezért mindenképp szeretnének közel jövőben fiatalítani ezen a poszton.

De Ligtre azonban a Juventus mellett a Manchester City és a Barcelona is vadászik, utábbi már be is jelentette a védő csapattársának, Frenkie De Jongnak a leigazolását. Az Ajax a fokozott érdeklődésnek megfelelően pedig nem szeretne 70 milliónál kevesebbet adni az egyik legnagyobb tehetségéért.



A Juventus emellett a Genoával is tárgyal Cristian Romero átigazolásával kapcsolatban. A 20 éves játékos szintén a jövő embere lehet az Öreg Hölgy védelmében.

