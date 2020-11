Válogatott: tovább tart a veretlenség!

Az Izland elleni eufória után Szerbia ellen sem volt könnyű dolga a magyar válogatottnak, hiszen kiesett a keretből Gulácsi Péter, Szalai Ádám, Sallai Roland és Lovrencsics Gergő is kidőlt a keretből. Ráadásul a szakmai stábot tovább fertőzte a koronavírus, így ezúttal Gera Zoltán irányított a pálya széléről, míg Sándor György volt kapcsolatban telefonon Marco Rossival.

Jobban is kezdték a meccset az erősebb szerbek és a 17. percben Radjonjics góljával előnybe is kerültek.

A gól után megrázta magát a magyar válogatott és átvette az irányítást. Ettől kezdve – egy lehetőséget leszámítva, amikor Dibusz kivetődve mentett a kilépő Jovics elől – kizárólag Kalmár Zsolt és Szoboszlai Dominik volt veszélyes a kapura. A 39. percben aztán Nikolics ugratta ki Kalmárt, aki a kapuba is passzolt.

Az első félidőt ezzel el is rendeztük, a másodikban pedig sokáig nem történt semmi. Olyan barátságos meccs jellege volt az egésznek. Jöttek a cserék egymás után és lényegében öt percenként szervezték át a csapatokat az edzők. Nyilván nem alakulhatott ki folyamatos játék ilyen körülmények között. A hajrában előbb Könyvesnek volt egy ígéretes lövése, ami után Dmitrovics védett, majd Jovics lőtt a kontra végén, de szerencsére mellé. A meccs vége az ellenfélé volt, de Jovics közeli próbálkozása után Dibusz bravúrral mentett, így maradt a döntetlen.

Izgalmas lesz az utolsó forduló szerán. Az eldőlt, hogy nem esünk ki a B-ligából, de ha szerdán több pontot szerzünk a törökök ellen, mint az oroszok a szerbekkel szemben, akkor a csoportgyőzelem is megvan. A magyar válogatott az elmúlt öt meccsén nem kapott ki, Bulgária (3–1), Szerbia (idegenben 1–0) és Izland (2–1) ellen nyert, míg az oroszokkal (0–0) és a szerbekkel (itthon 1–1) döntetlent játszott.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world