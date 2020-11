BL: közel volt a bravúr

Nem kezdett rosszul a Torinóban, de ettől még a nagy fölényben volt – igaz helyzet nélkül. Aztán a 15. percben Cristiano Ronaldo bal oldali beadását követően a középen érkező Dybala lőtt kapásból, de Dibusz lábbal védett.

Aztán a 19. percben valamiféle csoda történt. Tokmac lépett ki a jobb oldalon, majd a 11-es pont vonalából középre adott, az érkező Uzuni pedig a kapuba passzolt 0–1.

A gól után nyilván még nagyobb mezőnyfölényt alakított ki a Juve, amely aztán a 35. percben egyenlített is. Ronaldo jobbról tolt befelé a labdán egyet, majd kilőtte a bal alsót.

A második félidő még nyomasztóbb hazai fölénnyel indult, de a 60. percig nem volt bajban a Ferencváros, akkor azonban Bernardeschi 17 méteres lövése után csak a kapufa segített. A 75. percben aztán Morata is eltalálta a kapufát, vagyis a szerencsére nem lehetett panasz magyar oldalon.

A végén azonban már ez sem segített: Morata fejese után Dibusz a kapuba bénázta a labdát.

