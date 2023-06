ÉLŐ! A legfrissebb átigazolási hírek: a korábbi Ferencváros játékos Újpestre tart, a Mmaee-fivérek pedig külföldre

A GOAL egész nyáron figyelemmel kíséri a topbajnokságok és az NB I legfontosabb átigazolási híreit. Kövess minket és nem maradsz le semmiről!

Marcelo Brozovic Cristiano Ronaldo csapattársa lehet

A mindig jól értesült Fabrizio Romano szerint Marcelo Brozovic közel került hozzá, hogy a szaúdi Al-Nassrben folytassa pályafutását.

Romano szerint a közel-keleti gárda ezekben a percekben is tárgyal a horvát válogatott középpályással, bár az olasz átigazolási guru hozzáteszi, hogy a 30 éves zágrábi születésű játékos még nem döntött a jövőjéről, minden azon múlik, milyen ajánlatot tesznek le elé a szaúdiak.

Romano szerint, ha a feleknek sikerül megegyezniük, akkor a védekező középpályás már hétfőn aláírhat új csapatához.

Ferencváros: a Trabzonspor másfél milliárdért vinné az Mmaee-fivéreket!

Egybehangzó sajtóhírek szerint Ryan és Samy Mmaee is hamarosan távozhat a Ferencvárostól.

Görög sajtóértesülések szerint az AEK Athén szívesen látná soraiban a távozással kacérkodó Samy-t, miközben a török aspor.com.tr értesülései szerint a Trabzonsport nemcsak a 26 éves védőt, de fivérét, Ryant is vinné. Az előző török bajnok összesen 4,5 millió eurót (1,66 milliárd forintot) fizetne a testvérpárért.

Holman Dávid Újpesten folytathatja!

Holman Dávid öt bajnoki cím után távozik a Slovan Bratislavától, és visszatér Magyarországra.

A Sportal információi szerint a 2012 és 2015 között a Ferencvárosnál is megforduló középpályás az Újpestnél folytathatja pályafutását. A portál úgy értesült, hogy az ötszörös válogatott játékos mindenben megegyezett a lila-fehérekkel, a negyedik kerületi klub hamarosan be is jelenti a Szlovákiából visszatérő játékmester érkezését.

I yinbor Patrick Kecskemétre kerülhet kölcsönbe

Az m4sport.hu azt írja, a Ferencváros U21-es válogatott védője, Iyinbor Patrick a következő szezont Kecskeméten tölti kölcsönben.

A 21 esztendős játékos az elmúlt két idényben a Vasasnál futballozott, szintén kölcsönben, alapembere volt az NB I-be feljutó, majd az onnan kieső együttesnek is, összesen 57 bajnokin szerepelt az angyalföldiek mezében.

Az átigazolás tényét egyelőre sem a Ferencváros, sem pedig a Kecskemét nem erősítette meg.

Guardiola Cancelót és Walkert a PSG sztárjával pótolná

Kyle Walker a szigetországi beszámolók szerint a Bayern Münchenbe tart, Joao Cancelo megtartása pedig nem prioritás a Manchester City számára, így Pep Guardiolának mindenképpen jobbhátvéd után kell néznie az átigazolási piacon.

A Daily Mail értesülései szerint a kialakult hiányt Achraf Hakimi megszerésével pótolná a BL-győztes tréner. A katalán szakember nagy csodálója a marokkói játékosnak, aki az Interben és a Paris Saint-Germainben is kiváló teljesítményt nyújtott. Hakimi szerződése 2026-ig szól a párizsi klubnál, piaci értéke jelenleg 70 millió euró körül mozog. A Manchester City azonban nem visszakozna attól sem, hogy mélyen a zsebébe nyúljon, hogy megszerezze a 24 éves védőt.

Hakimi szívesen távozna a PSG-től, azonban inkább csatlakozna egykori klubjához, a Real Madridhoz, ahova jó barátja és jelenlegi csapattársa, Kylian Mbappé is tart.