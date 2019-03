Elnézést kért kirohanásáért a Manchester United korábbi sztárja

Patrice Evra videóüzenetben kért elnézést közösségi médiájában a Paris Saint-Germaintől.

Ahogy már korábban megírtuk, a United 3-1-es párizsi győzelme után a korábbi MU-játékos videójában gúnyolta ki a Ligue 1 bajnokát.

Ez nem vetett túl jó fényt rá, így miután a világsajtóba is bekerült az őrjöngése, elnézést kért mindenkitől.

- Szeretném tisztázni, hogy ez egy rendkívüli félreértés, és ezt gyorsan le kell zárnunk - kezdte videójában Evra.

- Csináltam egy videót, amivel viccelhetem a barátaim, és a francia média felkapta, mert azt a szót használtam, hogy homoszexuális, és ők ezt úgy fordították, hogy én a melegek ellen vagyok.

- Nem vagyok homofób, mert tudjátok, ki vagyok, én "Mr. Szeretem ezt a játékot" vagyok. Mindenkit szeretek.

- Ha megsértettem valakit, nagyon sajnálom, de arról nem tehetek, hogy ők (a francia média - a szerk.) le akarnak járatni.

- Az egyenlőség mellett állok, szabadnak kell lenned, bármit csinálsz az életben, én sosem ítélnélek meg, mert az anyukám úgy nevelt és taníttatott, hogy csak Isten ítélhet meg.

I love this game, and more importantly , I love EVERYONE. A quick message here to clear up any confusion! ❤️ #ILTG #positive4evra pic.twitter.com/92RuMIT9ao