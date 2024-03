Elmondták a biztonságiak, hogy mi indokolta a brutalitást a győri lelátón

Nem a győri szurkolók voltak azok, akik miatt be kellett avatkozni…

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Megszólaltak a biztonsági szolgálat munkatársai a hétfői ETO FC Győr–Budapest Honvéd (0–1) NB II-es mérkőzésen történt lelátói incidensről.

Mint ismert, a másodosztályú bajnoki második félidejének közepén a biztonsági szolgálat berontott a hazai szektorba, és mindenkit ütöttek-vertek, akik az útjukba kerültek – gyerekeket is.

A hazai szektorban lévő szurkolók közül többen arra is felhívták a figyelmet, hogy a biztonságiak szlovák feliratú ruhákban voltak, ezért a szlovákiai klubtulajdonos Világi Oszkártól követeltek magyarázatot.

A felvételek tanúsága szerint néhányan a biztonsági személyzet tagjai közül viperával, edzett acélból készült teleszkópos bottal támadtak a szurkolókra.

A mérkőzés házigazdája, az ETO FC Győr két nap alatt sem közölte, mi indokolta az agresszív fellépést, ugyanakkor kiadott egy közleményt, amelyben jelezte, belső vizsgálatot rendelt el az ügy tisztázásának érdekében.

Később az ETO Baráti Kör is kiadott egy közleményt, amelyben egyebek mellett közönséges gyáva bűnözőgárdának nevezte a felfegyverkezett biztonsági szolgálatot, amelynek tagjai családokat és gyerekeket félemlítettek meg.

Őze Balázs, a biztosítást végző Target Grup Zrt. területi képviselője az ugytudjuk.hu-nak nyilatkozott az esetről.

„Négy éve biztosítjuk az ETO hazai mérkőzéseit, eddig még soha nem történt hasonló eset. Gyorsan hozzáteszem, most sem a győri szurkolók voltak azok, akik miatt be kellett avatkozni. Egy 15-20 fős lengyel csapat érkezett a hétfői ETO–Kispest mérkőzésre. Ők voltak azok, akik nagyon brutális módon, minden előzmény nélkül támadták meg a kollégánkat, felfeszítették az ETO szurkolóknak fenntartott kis raktárat, és felfegyverkeztek az ott talált széklábakkal, asztallábakkal és minden más egyébbel. Azért mentünk be a szektorba – és itt hangsúlyoznám, hogy nem a családi, hanem az ultrák szektorába – hogy a megtámadott kollégák segítségére tudjunk sietni, és megakadályozzuk, hogy a rendbontók a többi szektoron át akár a pályáig jussanak. Amikor érzékeltem, hogy a helyzet túlmutat a mi vagyonőri jogosultságunkon, azonnal hívtam a 112-t, és rendőri segítséget kértem” – hangsúlyozta Őze Balázs.

Hozzátette:

„A magyar focimeccsen abszolút nem jellemző magatartást mutató lengyel csoport egy jó része a rendőrség kiérkezésekor a pálya kerítését felfeszítette és elfutott. A megtámadott két kollégám nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedtek, egyikük most is a kórházban fekszik. Az egyik balhét kezdeményező szurkoló pedig hétfő óta előzetes letartóztatásban van”.

Sulyok Szabolcs, a győri biztosítási vezető arról beszélt, hogy a pályára akartak bejutni a rendbontók.

„Én a családi szektorban voltam, amikor jött a hívás, hogy azonnal menjek fel a B-középbe, mert megtámadták a kollégákat. A rendbontók megindultak a vendégek felé, az volt a céljuk, hogy előbb a vendégszektorba, majd aztán a pályára jussanak be. A két tábor közötti üres szektorba be is jutottak, de tovább nem tudtak menni” – fejtette ki.

A rendőrség súlyos testi sértés bűntette miatt büntetőeljárást indított.