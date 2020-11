Elmaradhat az Újpest – ZTE

Halasztási kérelmet nyújtott be az Újpest labdarúgócsapata, melyet az ellenfél már elfogadott, így csak a szövetség válaszára várnak.

A két csapat eredetileg vasárnap 14.30-tól játszott volna bajnoki mérkőzést a Szusza Ferenc Stadionban, ám hiába bővül a felépülő játékosok száma Újpesten, a lila-fehéreknél továbbra is komoly gondokat okoz a koronavírus, így kérvényezték a meccs elhalasztását a ZTE-nél.

A zalaegerszegi egyesület elfogadta az újpestiek kérelmét, így a csapatok beadták a kérvényt az MLSZ-nek, melyet még nem egyenlőre fogadtak el.

A kérdés tehát, hogy pályára lépnek-e a csapatok, ha nem akkor elképzelhető, hogy csonkafordulót rendeznek az OTP Bank Liga 11. fordulójában.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world