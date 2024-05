Elköszönt a magyar válogatott alapemberétől a Bundesliga-csapat

Szalai Attila kölcsönszerződése lejártával távozik a Freiburgtól.

Elbúcsúztatták Szalai Attilát a Freiburg idénybeli utolsó hazai bajnokiján, a Heidenheim elleni szombati találkozó előtt – eldőlt tehát, hogy a magyar válogatott védő kölcsönszerződése lejárta után távozik a csapattól.

Negyed órával a Freiburg utolsó, Heidenheim elleni hazai bajnokija előtt a helyi műsorközlő és a hazai drukkerek elbúcsúztak Szalai Attilától.

Mint ismert, a magyar válogatott védő télen kölcsönbe érkezett a Hoffenheimtől, ám tavasszal mindössze három bajnokin kapott lehetőséget. Mivel a szerződés nem tartalmazott vételi opciót, a játékos a nyári felkészülést jelen állás szerint a Hoffenheimnél kezdi.

„Attilának tovább sportsikereket, és sikeres Eb-szereplést kívánunk” – mondta a Sportál beszámolója szerint a helyi műsorközlő, miután a magyar válogatott játékosa átvette a számára készített bekeretezett fényképet.

A fennállásának 120. évfordulóját éppen most ünneplő egyesület egy klublegendától is elköszönt: a csapatot 2012 óta irányító Christian Streich már korábban bejelentette, hogy az idény végén távozik a kispadról. A Freiburgot 2022-ben Német Kupa-döntőbe vezető., 58 esztendős tréner számára most jött el a hazai búcsú pillanata.

A több szempontból is történelminek nevezhető napon Sallai Rolandot a kezdőcsapatba, Szalai Attilát a cserék közé nevezte utolsó hazai meccsén Streich.

Együttese a 29. percben szerezte meg a vezetést: Christian Günter bal oldali beadása után Ritsu Doan fejelt a hálóba. Az előny viszont nem tartott sokáig, Kevin Sessa ugyanis a 38. minutumban a hazai védők „díszkíséretében” a kapuig „gyalogolt”, majd 10 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot.

A fordulás után megnyerhette volna a meccset a Freiburg, ám Vincenzo Grifo lövése után a lécen csattant a játékszer, Sallai próbálkozása után pedig pár centivel a jobb felső sarok mellett suhant el.

Az eredmény így már nem változott – de a hármas sípszó után az egész stadion felállva ünnepelt. Persze nem a döntetlen, hanem a könnyek között búcsúzó Christian Streich miatt tört ki tapsviharban a közönség.

A többi pályán

Ami a többi magyar érdekeltségű mérkőzést illeti: Schäfer Andrással a soraiban az Union Berlin hatalmas lépést tehetett volna a bennmaradás felé, ám kétgólos előnyről végül 3–2-es vereséget szenvedett a Köln otthonában – pedig a 87. percben még a fővárosiak vezettek… Amennyiben az esti bajnokin a Mainz hazai pályán legyőzi a Dortmundot, a berliniek egy fordulóval a vége előtt kiesőhelyre csúsznak vissza.

A Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig hazai pályán 1–1-es döntetlent ért el a Werder Bremen ellen.