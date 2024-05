„Elkeserítő és elfogadhatatlan” – A Diósgyőr tulajdonosa nem hagyta szó nélkül a szégyenteljes újpesti vereséget

Dr. Magyar Mátyás is kiakadt a csapat teljesítménye miatt, amelynek láttán a DVTK szurkolói már a félidőben elindultak hazafelé.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Elkeserítőnek és elfogadhatatlannak neveztek dr. Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa az Újpest elleni szombati 7–0-s vereséget.

Mint megírtuk, a Diósgyőr 7–0-s vereséget szenvedett Újpesten szombaton az NBI 31. fordulójában. A vendégcsapat szurkolói már a félidőben leszedték a molinókat a Szusza Ferenc Stadionban – ekkor négy volt közte… – és elindultak haza.

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője a meccs után arról beszélt, hogy megérti a szurkolókat, és ő is így tett volna, ha a lelátón ül. A szerb szakember – aki a taktikába is belement és szerinte csapata eddig jól játszott abban a formációban, amelyben most kiütötték – magára vállalta a felelősséget és bocsánatot kért drukkereiktől.

Ez utóbbit maga a borsodi egyesület is megtette a hivatalos közösségi oldalán megosztott bejegyzésben, a poszt alatt azonban letiltották a hozzászólások lehetőségét.

Nem úgy a csapat szurkolói portálján, ahol a hozzászólók közül többen is a felelősöket keresték, és ingyenes belépést követeltek a következő hazai meccsre. Voltak, akik a „szurkolók szembeköpéséről”, „a címer lealacsonyításáról”, vagy egyenesen „eladott meccsről” beszéltek. Mindenesetre záporoztak a „megmagyarázhatatlan” és a „szégyenteljes” jelzők…

Nem csoda, hogy kiakadtak a fanatikusok, a Diósgyőr ezt megelőzően csak egyszer szenvedett ekkora vereséget az élvonalban: 2019 tavaszán a Ferencváros győzte le szintén 7–0-ra.

A történtek kapcsán a DVTK tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás is megszólalt, aki a helyszínen nézte végig az újpesti meccset.

„A látvány és a teljesítmény elkeserítő és elfogadhatatlan volt. A DVTK címeres mezében ilyen teljesítményt semmilyen összeállításban, semmilyen taktikával nem lehet nyújtani. Száz százalékosan megértem a szurkolóink csalódottságát! Ez a vereség bár történelmi mértékű, innen is fel kell állni! Erről szól a sport, erre is tanítja a jellemet. Tanulni legtöbbször a hibáiból tud az ember, most az a legfontosabb feladatunk, hogy megoldjuk, kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek ide vezettek” – idézte a klubvezető szavait az egyesület hivatalos honlapján vasárnap megjelent közlemény.

A Diósgyőr jelenleg a tabella nyolcadik helyén áll, a következő mérkőzésén, május 11-én a már bajnok Ferencvárost látja vendégül az NB I-ben.