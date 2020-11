Elkerekedett szemek a budafoki öltözőben​

A múlt hét végi Budafok- mérkőzés a vendégek pozitív tesztjei miatt halasztásra került, az MLSZ pedig már meg is adta az új időpontot: December 23.

“Amikor bementem az öltözőbe és közöltem ezt a csapattal, volt, akiknek elkerekedett a szeme A mostani nem egy általános, megszokott szituáció. Bízunk benne, hogy hamarosan megszűnik a járvány, addig viszont áldozatokat kell hoznunk. Például azt az áldozatot, hogy karácsony előtt kevesebb időt tudunk majd a családdal tölteni.”

A budafoki am honlapján ma megjelent interjúban Csizmadia beszél a konkrét esetről is, arról, miért fogadták el a koronavírus-fertőzések sújtotta Honvéd halasztási kérelmét.

„A döntés egy nappal korábban született meg a halasztással kapcsolatban. Nem örülök, hogy elmaradt a találkozó, de a sportszerűség azt kívánta, hogy fogadjuk el a Budapest Honvéd kérelmét. Számunkra egyértelmű, hogy ahol tudunk, segítünk, különösen a mostani, nehéz helyzetben. Talán mondhatom, hogy példát mutattunk sportszerűségből, tisztességből. Ez nagyon fontos. Persze van olyan helyzet, amikor a sűrű versenynaptár miatt nincs lehetőség a halasztásra, de azt gondolom, természetesnek kell lennie a segítő szándéknak.”

