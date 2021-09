El: Elképesztő végjáték után hoztak el egy pontot Szalai Attiláék Frankfurtból

Az Euórpa-liga csoportkör első fordulójának összes eredménye.

Az Európa-liga csoportkörének első fordulójában szerdán egy, ma pedig 15 találkozót rendeztek.

A nap rangadóját a Leicester City vívta a Napolival. A hazaiak Ayoze Perez találatával hamar vezetést szereztek, majd a fordulást követően Daka gólját még elvette a VAR, ám néhány perccel később Barnes révén már meguplázta előnyét az angol gárda. A nápolyiak azonban nem adták fel, a 69. percben Victor Osimhen előbb szépített, majd a 87. minutumban egyenlített is, így megosztoztak a pontokon a felek.

A D csoportban a Szalai Attilával a kezdőben felálló Fenerbahce korán, már a 10. percben vezetéshez jutott Mesut Özil révén, amelyet Sam Lammers jóvoltából még az első játékrészben kiegyenlítettek a németek. A holland csatár a 60. percben is betalált, ám les miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt. A mérkőzés hosszabbítása elképesztő jeleneteket hozott, videóbírózást követően a Fener büntetőhöz jutott a 92. percben, a labda mögé Dimitrios Pelkas állt, ám Kevin Trapp eltalálta az irányt, a kipattanóra érkező Berisha ugyan gólt lőtt, ám VAR-ozás után ezt is elvették, mert túl korán futott be a tizenhatoson belülre, így maradt az 1-1. Szalai Attila természetesen végig a pályán volt.

A Lazio egy őrületes kapushiba miatt kapott ki 1-0-ra a Galatasaray otthonában, Thomas Strakosha ugyanis a 67. percben az égből lehulló labdát beütötte a saját kapujába.

Az első kör teljes eredménysora:

A csoport

Rangers-Lyon 0-2

Bröndby-Sparta Praha 0-0

B csoport

Monaco-Sturm Graz 1-0

PSV Eindhoven-Real Sociedad 2-2

C csoport

Leicester City-Napoli 2-2

Szpartak Moszkva-Legia Varsó 0-1

D csoport

Olympiakosz-Antwerpen 2-1

Frankfurt-Fenerbahce 1-1

E csoport

Galatasaray-Lazio 1-0

Lokomotiv Moszkva-Marseille 1-1

F csoport

Crvena Zvezda-Braga 2-1

Midtjylland-Ludogorec 1-1

G csoport

Betis-Cetic 4-3

Leverkusen-Ferencváros 2-1

H csoport

Dinamo Zagreb-West Ham 0-2

Rapid Wien-Genk 0-1

