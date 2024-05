Elképesztő! Manchester kék felében az edzőkérdésen törik a fejüket

A Manchester City példátlan sikereket ért el Pep Guardiola irányításával – de már a katalán tréner lehetséges utódainak neve is ismert…

Angol sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a jövő nyáron minden bizonnyal távozik a Manchester City menedzseri posztjáról.

A helyzet komolyságára jellemző, hogy a klub vezetése már összeállított egy négyfős listát. Az ezen szereplő nevek közül kerülhet ki a katalán szakember utódja, amennyiben az nem hosszabbítja meg az egy év múlva lejáró szerződését.

Nyolc dicsőséges esztendő után most minimum tizenkét bizonytalan hónap elé néz az Ettihad...

A The Daily Mail értesülése szerint a 2016-ban érkezett Pep Guardiola a következő szezon végén várhatóan távozik a Manchester City menedzseri székéből. A szakember jelenlegi szerződéséből 12 hónap van hátra, és az említett forrás úgy tudja, hogy nem hosszabbít a tréner.

A klub időt és teret ad Guardiolának, hogy végleges döntést hozzon a jövőjét illetően.

Ugyanakkor marasztalnák az Ettihadben az 52 éves katalánt, akinek irányításával eddig 15 jelentős trófeát nyertek, beleértve az egyesület történetének első Bajnokok Ligája-serlegét, valamint hat bajnoki címet – az utóbbi négyet zsinórban, amire korábban még nem volt példa a Premier League-ben.

A klubvezetés azonban most már komolyan tart attól, hogy a kilencedik évvel véget ér a Guardiola-korszak Manchesterben, noha az érintettől egyelőre semmilyen hivatalos jelzést nem kaptak a jövőt illetően. Egy négyfős listát állítottak össze, az azon szereplő nevek közül kerülhet ki az égszínkék mezesek következő menedzsere.

„Házon belülről” érkezhet Michel, aki az idei szezonban nagy meglepetésre a spanyol élvonal harmadik helyén végzett a City Grouphoz tartozó Gironával.

Vele ellentétben a Bayern München révén már valódi topcsapat irányításában is tapasztalatot szerzett Julian Nagelsmann, aki nemrég hosszabbított szerződést 2026-ig a német válogatott szövetségi kapitányaként.

Az Etihadben is nagyra értékelik Xabi Alonso munkásságát, aki a Bundesligát és a Német Kupát is veretlenül nyerte meg a Bayer Leverkusennel, és noha neves kérői voltak, a következő szezont is a Gyógyszergyáriakkal kezdi meg.

A brightoni távozását követően egyelőre csapat nélkül maradt Roberto De Zerbinek pedig maga Pep Guardiola is nagy csodálója.

Ám hiába a jól csengő nevek, a Manchester City vezetői és szurkolói joggal tehetik fel aggódva a kérdést: ki lehet képes Guardiola nyomába lépni?

A klub összes közelmúltbeli sikere a katalán felügyelete alatt született, riválisai – így a Liverpooltól távozó Jürgen Klopp – szerint is az ő személye jelentette a különbséget. Regnálása alatt nemcsak újradefiniálta a City identitását, hanem egy félelmetes dinasztiát is létrehozott, amelyet példátlan dominancia jellemez.

Egy ilyen sarkalatos figura távozása nem csak a Manchester City-ben, de az egész Premier League-ben „felfordulást” okozhat. Jelzés lehet a riválisok számára is, akik új reményre lelhetnek, hogy igenis legyőzhető a közelmúltban egyeduralkodónak bizonyult City.

A klub hozzáállása tehát ehhez az átmenethez – a potenciális jelöltek felkutatásától kezdve a csapat tényleges átadásáig és átvételéig – kulcsfontosságú lesz az égszínkékek versenyelőnyének és működési stabilitásának megőrzésében. Mindez nemcsak az ellenálló képességet fogja próbára tenni, hanem évekre meghatározhatja a pályájukat.

Nem véletlenül reménykednek a Manchester City-nél abban, hogy Guardiola a következő szezont követően is náluk folytatja. Mindenesetre az előttünk álló hónapok minden értelemben sorsdöntőek lehetnek…