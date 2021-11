Elképesztő hiba az EL-ben – akár újra is játszhatják a meccset

A Voetballzone számolt be róla, hogy akár újra is játszhatják a találkozót, miután a mérkőzés játékvezetője, Sandro Schärer nem állította ki a vendégektől Dimitij Zsivogljadovot, pedig a ráadás pillanataiban megkapta előbb első, majd második sárga lapját is, a piros azonban nem villant.



Zsivogljadov sárga lapot kapott a hosszabbítás második percében, mert Kerem Aktürkoglut tartotta fel, akadályozta a középpályán. Egy perccel később zavar támadt a Lokomotív térfelén. Schärer először adott egy sárga lapot Mbaye Diagne-nek, majd egyet Dmitri Barinovnak, végül pedig sárga lapot adott Zsivogljadovnak is, aki meglepődve reagált. A védő döbbenten maradt, talán az elmaradt piros lap miatt, majd lassan hátrált a 16-os felé.

Moskova maçında rakibin 2 numaralı oyuncusu 2 defa sarı kart görmüş ama oyundan atılmamış. pic.twitter.com/3S4CarR2Db — Sofi (@boslukariyorgs) November 5, 2021

Az UEFA vélhetően kivizsgálja az esetet, de a holland portál szerint az újrajátszás is felmerülhet, főleg ha a törökök megóvják az egyébként 1-1-re végződő találkozót.

