Elképesztő feltámadást mutatott be Claudio Ranieri csapata

A Cagliari lett az első csapat a Serie A történetében, amely úgy tudott győzni, hogy a 70. percben még háromgólos hátrányban volt.

A Frosinone a második félidő elején már 3–0-ra is vezetett a szintén tavasszal feljutott, de az új idényben, a Serie A-ban eddig nyeretlen és utolsó helyezett Cagliari vendégeként az olasz élvonal 10. fordulójában. Ám a hazaiak – akik az első félidőben még büntetőt is hibáztak – elképesztő hajrával megfordították a mérkőzést. Az álomszerű győzelemben főszerepet játszott a szünetben becserélt Leonardo Pavoletti, aki előbb kiosztott egy gólpasszt , majd kétszer maga vette be az ellenfél kapuját.

„Ezek vagyunk mi, hihetetlen hibákat követünk el, de ennek a csapatnak hatalmas szíve van, és ezt a Serie A-ban is bizonyítjuk” – mondta idézte a Cagliari edzőjét, Claudio Ranierit a Football Italia.

A szárdoktól egyébként nem áll távol a dráma, néhány hónapja az utolsó percekben szerzett góllal harcolták ki a feljutást a Bari elleni rájátszásban.

„Pavolettinek aranyszíve van, és professzionalizmusával egész héten példát mutat. Kicsit úgy használom, mint Jose Altafinit, ilyen hatása van a padról beszállva. Nagyon boldog leszek, ha sikerül meghosszabbítanom a karrierjét” – méltatta 34 éves csatárát Ranieri.

Eközben ez volt a második alkalom, hogy a Fronsinone szakvezetője, Eusebio Di Francesco 3-0-s vezetést szerzett, aztán 4-3-ra kikapott csapatával a Serie A-ban. Ilyen későn azonban még nem esett meg vele ez a „csúfság” – ahogy soha, senkivel. A Cagliari lett ugyanis az első csapat az olasz élvonal történetében, amely úgy tudott győzni, hogy a 70. percben még háromgólos hátrányban volt.

„Őszintén szólva nem tudom megmagyarázni, mi történt. Sokat tettünk a győzelemért, kényelmesen vezettünk, majd egyszerűen abbahagytuk a játékot. Ezt nem tudom megindokolni vagy megérteni. Inkább veszítek 4–0-ra, mint ilyen módon...” – fogalmazott Di Francesco.

A Cagliari helyzete a csodaszámba menő győzelem ellenére sem rózsás, hat ponttal az utolsó előtti, 19. helyen áll. A Frosinone már dupla ennyi egységet gyűjtött és a 12. pozícióban zárta a fordulót.

Cagliari–Frosinone 4–3

Gólszerzők: Oristanio 72., Makoumbou 76., Pavoletti 90+4., 90+6., ill. Soulé 23., 37., Brescianini 49.)