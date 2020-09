Elkelt az Ajax középpályása - Manchesterbe tette át székhelyét

A hivatalos honlapján jelentette be Donny van de Beek megvásárlását. Az Ajaxtól érkező holland válogatott középpályás öt plusz egy éves szerződést kötött az angol klubbal, amely 39 millió eurót (14 milliárd forint) fizetett érte.

Van de Beek nevét több klubbnál is emlegették, szóba került Ronald Koeaman kinevezése után az FC csapata is első számú végállomásnak, de végül a repülő Manchesterben kötött ki, így a 23 esztendős játékos öt plusz egy éves szerződést írt alá. A pontos vételárát a manchesteri csapat nem hozta nyilvánosságra, az Ajax azonban igen: az angolok 39 millió eurót fizetnek Van de Beekért, de a végleges vételár bizonyos feltételek teljesülése esetén a 44 milliót is elérheti.

A fiatal holland játékos a 34-es mezt fogja viselni a vörös ördögöknél, ennek apropója, hogy korábbi csapatában a nála mindössze 16 nappal idősebb Abdelhak Nouri is ezt a mezt viselte, amikor 2017-ben összeesett a pályán egy felkészülési mérkőzésen a Werder Bremen ellen és súlyos maradandó agykárosodást szenvedett.

Van de Beek egyébként 2015 novemberében mutatkozott be az Ajax első csapatában, összesen 175 tétmérkőzésen 41 gólt szerzett és 34 gólpasszt adott. Tavaly bajnoki címet és Holland Kupát is nyert az amszterdamiakkal, valamint elődöntőbe jutott a Bajnokok Ligájában.

Játékára a holland válogatottban is igényt tartanak, eddig tíz mérkőzésen léphetett pályára a nemzeti együttesben.

Van de Beek előtt az Ajax a tavaly BL-elődöntőig menetelő csapatából Matthijs de Ligtet ( , 85.5 millió euró), Frenkie de Jongot (FC Barcelona, 75), Kasper Dolberget (OGC Nice, 20.5) és Hakim Zijest ( , 40) is jó pénzért értékesítette.