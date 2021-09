Elkapta és megitta a felé hajított sört a Dortmund 18 éves játékosa

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Nem akármilyen reflexekkel rendelkezik a Dortmund 18 éves középpályása, Jude Bellingham. Az angol játékos a Bayer Leverkusen elleni 4-3-as, idegenbeli győzelem alkalmával fogyasztotta el saját bevallása szerint élete első sörét. A helyzet érdekessége az, hogy mindez a mérkőzés közben, Erling Haaland vezető gólját követően történt meg.

Gólzáporos meccset hozott a Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund összecsapás szombaton. A vendégek 4-3-as sikerét hozó mérkőzésen a sárga-feketék háromszor is egyenlíteni tudtak, végül Erling Haaland tizenegyesével a három pontot is behúzták. A 4. dortmundi gólt követően hajigálták meg az ünneplő játékosokat a hazai szurkolók, egyikük pályára dobott papír poharát még a levegőben elkapta Bellingham, és alaposan bele is kortyolt. Igaz, az ital javát azonnal kiköpte, és egy későbbi humoros Twitter bejegyzésben a játékos maga nyilatkozott úgy, hogy ez volt élete első söre, de nem lesz nagy rajongója a nedűnek. A Leverkusen szurkolók sportszerűtlen gesztusát egyébként Haaland is hasonló trollkodással reagálta le.

Perfect day for my first beer... Not a fan.🥴#HejaBVB pic.twitter.com/DVs5v2tU0N — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 11, 2021

Érdekesség, hogy a német szabályok alapján már 16 éves kortól is lehet sört fogyasztani. Mindenesetre a Dortmund vezetői nem díjazták a két játékos gesztusát, Sebastian Kehl vezetőségi tag például nem tetszését fejezte ki az esettel kapcsolatban.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bundesliga vasárnapi játéknapján a Hertha a Bochum otthonába látogat, és a hazai siker (2,75) mellett a döntetlen (3,35) és a vendégek győzelme (2,55) is jól fizet.