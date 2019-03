Elindult a jegyek árusítása a budapesti női BL-döntőre

Igen kedvező áron már lehet belépőket venni.

Magyarország első alkalommal ad otthont Bajnokok Ligája-finálénak: május 18-án a Ferencváros Stadionban mérkőzik meg egymással a kontinens két legjobb női klubcsapata. Az év női labdarúgó-eseményére a nemzetközi nőnapon, azaz március 8-án elkezdődött a belépő árusítása, a találkozóra akár 700 forintért is lehet jegyet venni.

Az mlsz.hu tájékoztatása szerint elindult a jegyértékesítés budapesti BL-döntőre – jelentette be a Magyar Labdarúgó Szövetség pénteken, a nemzetközi nőnapon. A május 18-i mérkőzés a sorozat történetében az első alkalom, hogy a legrangosabb férfi kupasorozattól külön helyszínen és időpontban játsszák le a finálét.

A mérkőzésre névre szóló jegyeket lehet vásárolni, személyesen a TEX-irodákban, valamint online a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve az UEFA internetes oldalán.

A jegyek a következő árkategóriákban érhetőek el:

Hosszú oldal: 1000 Ft

Hosszú oldal 16 év alatt: 700 Ft

Rövid oldal: 700 Ft

Rövid oldal 16 év alatt: 500 Ft

A döntőnek magyar vonatkozása is lehet, hiszen a Wolfsburgban futballozó Jakabfi Zsanett révén magyar válogatott, kétszeres Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó is versenyben van még a fináléba jutásért. A wolfsburgiak negyeddöntős ellenfelénél, a francia Lyon együttesében pedig a magyar származású, de német válogatott Marozsán Dzsenifer szerepel.

A jegyértékesítés kezdetén tartott sajtótájékoztatón részt vett a magyarországi BL-döntő nagykövete, Berkesi Judit; valamint Szőcs Réka, az MTK és Fenyvesi Evelin, a Ferencváros válogatott labdarúgója; Markó Edina, a női A-válogatott szövetségi kapitánya; a 2016-os BL-döntőt vezető Kulcsár Katalin játékvezető és Célia Sasic, a 2014/2015-ös BL-győztes német Frankfurt korábbi futballistája. Megjelent továbbá az eseményen Bárfy Ágnes, Bukovszkiné Boros Piroska és Telek András korábbi válogatott labdarúgó, illetve Engelhardt Katalin paralimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa-bajnok paraúszó is.

– Ideális helyszín a Ferencváros Stadion a BL-döntő megrendezésére, méret szempontjából is megfelelő, a játékosok is jól fogják itt érezni magukat, hiszen közel lesznek a szurkolókhoz. Nagyon szép élményeim vannak arról, amikor ilyen kompakt stadionban játszottam. A 2015-ös döntő beleégett az emlékeimbe, nagyon különleges érzés a BL fináléjában játszani, főleg hazai pályán, ahogy az én esetemben, Berlinben történt. Fontos üzenet ez azoknak a lányoknak is, akik kívülről nézik majd a mérkőzést, hogy ne adjuk fel az álmainkat, ne hagyjuk magunkat eltántorítani. A labdarúgás minden szinten ugyanazt jelenti, a játék szeretete a fontos. A döntő erről is szól és szeretném, hogy a focistalányoknak női példaképeik is legyenek - fogalmazott Célia Sasic.

- Egykori női focistaként nagy dolog, hogy BL-döntő lesz Budapesten még az én életemben. Biztos, hogy kimegyünk a mérkőzésre! – fogalmazott Bukovszkiné Boros Piroska, aki a Ferencvárosi László Kórház S.C. labdarúgója volt. Korábbi válogatott csapattársa, Bárfy Ágnes pedig hozzátette, szerinte sok kislány kezd majd el focizni a döntő izgalmait követően.

- Az elmúlt években nagyot lépett előre a női labdarúgás. Mára szerencsére sikk lett lányként focizni és ezt nagyon jó látni – hangsúlyozta Bukovszkiné Boros Piroska.

A BL-döntő budapesti nagyköveteként Berkesi Judit pedig arról beszélt, a női labdarúgás is megérdemli a reflektorfényt, a lányok mérkőzései is lehetnek olyan vonzók, mint a férfi futball.

