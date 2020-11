Elfogadták: drámai fizetéscsökkentés jön a Barcánál

A Barcelonánál megegyeztek egy 122 millió erurós bércsökkentési csomagba.

A járvány közepette a klub már bejelentette, hogy módosításokat akar végrehajtani a gazdálkodásában és most megszületett a megegyezés, így három év alatt 122 millióval vágják vissza a béreket a katalán klubnál.

Ebbe az is közrejátszott, hogy a La Liga a múlt héten alacsonyabbra vitte a fizetési plafont, mivel a járvány miatt visszaesett a klubok bevétele.

Heteken ketresztül folytak a tárgyalások, amelyeken a klubvetetés Lionel Mesivel, Antoine Griezmann-nal és Ronald Koemannal egyeztetett a bérekkel kapcsolatban. A megegyezés nehezen ment, több alkalommal fel is függesztették a tárgyalásokat, de végül megszületett a megállapodás.

