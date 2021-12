Életműdíjat kapott Svédországban az Inter és a Pool korábbi edzője

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A 74 esztendős Hodgson még csak 28 éves volt, amikor átvette a kiesés ellen küzdő Halmstad BK irányítását. Edzői pályafutása első csapatával kétszer megnyerte a bajnokságot, ezt követően az IK Oddevold, az Örebro SK és a Malmö FF együttesénél is tevékenykedett. Utóbbinál sok játékosa volt alapembere az 1994-ben világbajnoki bronzérmet nyerő svéd válogatottnak.

Tizenkét szezont töltött a skandináv országban, hétszer nyert bajnoki címet, kétszer pedig Svéd Kupát. A fotbollskanalen.se szakportál megfogalmazása szerint a svéd edzők közül nem csak Sven-Göran Erikssonra volt nagy hatással Hodgson, akinek a munkássága a mai napig nyomot hagyott a svéd futballban.

„Boldoggá tesz és megtisztelő számomra, hogy idén nekem ítélték a díjat, főleg, ha megnézem azoknak a névsorát, akik korábban megkapták. Örvendetes, hogy felkerülhettem erre a listára, és olyan emberekkel tartozhatok egy kategóriába, akiket csodálok, mert rengeteget tettek a svéd futballért” – nyilatkozta Roy Hodgson.

A TV4 és a Svéd Labdarúgó Szövetség által közösen odaítélt életműdíjat korábban többek között Sven-Göran Eriksson, Fredrik Ljungberg, Lennart Johansson és Zlatan Ibrahimovic is megkapta. Hodgson később svájci, finn és angol szövetségi kapitány is volt, illetve irányította az Internazionale, az Udinese, a Fulham, a Liverpool FC és legutóbb a Crystal Palace együttesét is.

