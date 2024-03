Életmentő műtétet hajtottak végre az újpesti közönségkedvencen

Bácsi Sándor már otthon lábadozik.

Az 54 éves, korábbi kétszeres magyar válogatott labdarúgón, Bácsi Sándoron a közelmúltban egy komplikált műtétet hajtottak végre. A halál kockázatát is magában hordozó hasi verőér-operációt követően az újpesti közönségkedvenc a balatonfüredi szanatóriumba került, ahonnan néhány napja hazaengedték, így már otthon lábadozik.

Bácsi Sándor mindössze öt évig futballozott magas szinten, hízékonysága, a porttal nehezen összeegyeztethető életvitele miatt gyakran az ellenfél szurkolói – istenáldotta tehetségét azonban még ők is elismerték. Az 1989 és 1993 között lila-fehér mezben futballozó – s abban bajnoki címet és Magyar Szuperkupa-győzelmet is ünneplő – tömzsi, robbanékony és roppant technikás játékosban sokan a magyar Maradonát látták.

Vitathatatlan tehetsége ellenére – alighanem a nehéz természete miatt – a magyar nemzeti együttes mezét csak kétszer ölthette magát. Az 1989 novemberi spanyolországi világbajnoki selejtezőn elszenvedett 4-0-ás vereség alkalmával csereként állt be, 1991 februárjában, Argentínában pedig – ahol 2-0-ra kaptunk ki – kezdőként tölthetett a pályán 67 percet.

Meglepő módon már 24 esztendősen abbahagyta a labdarúgást.

Később is sokat is hallatott azonban magáról, de ennek már senki sem örült: letartóztatták egy kábítószerügyben, egy társaság, amelynek Bácsi Sándor is tagja volt, rendszeresen heroint fogyasztott, őt magát pedig drogkereskedelemmel is megvádolták. Másfél évet töltött előzetesben.

Az újpesti közönségkedvenc jó ideje nem nyilatkozik, a nyilvánosságtól visszavonultan él.

A Sportál azonban megtudta, hogy néhány napja hagyhatta el a balatonfüredi szanatóriumot, ahová súlyos betegség és egy komplikált, a halál kockázatát is magában hordozó műtét – hasi verőér-operáció – után került.

Bácsi Sándor a körülményekhez képest azóta már jól van. Füreden egy kisebb újpesti küldöttség is meglátogatta Kabát Péter vezetésével, a rehabilitáció végén pedig a párja szállította haza, aki jóban-rosszban kitartott és kitart mellette.

Az asszony telefonon csak annyit mondott a lap munkatársának:

„Vigyázok rá...”