Életben maradt a PSG, továbbment a Barca - BL-kedd összefoglaló

A negyedik fordulójának kedid játéknapján több csoportban is gyakorlatilag eldőlt a továbbjutók sorsa, viszont a négyese csak még szorosabb lett, mint eddig.

E-csoport

E-csoport

A Krasnodar-Sevilla, valamint a Rennes- mérkőzésekről

F-csoport

Dortmund-Brugge 3-0

Még csak második Bl-szezonját futja Haaland, de már 16 gólnál jár az elitsorozatban a norvég. A csodatni ma kettőt lőtt, Sancho is betalált, méghozzá gyönyörű gólt lőtt szabadrúgásból. A BVB ha matematikailag még nem is jutott tovább ezzel a győzelemmel, de a hátralévő két meccsen már egy pont is elég a 16 közé jutáshoz.

Lazio-Zenit 3-1

Simone Inzaghi csapata két bődületes távoli lövéssel és egy büntetőből vette be az oroszok hálóját, akiktől csak a szépítésre tellett. A Lazio ezzel a győzelemmel óriási lépést tett a továbbjutás felé, de ha kikap Dortmundban, az utolsó fordulóban akár ki-ki meccset is játszhatnak a Brugges ellen.

G-csoport

G-csoport

Dinamo Kijev- 0-4

Messi és De Jong el sem utazott, a Barca b-csapatával állt fel Ukrajnában, de így is sima lett. Koeman csapata amennyire szenved a bajnokságban, olyan simán jutott tovább ezzel a győzelemmel a legjobb 16 közé a Bajnokok Ligájában. És még Braithwaite is gőlt lőtt, rögtön kettőt is. EGy kérdés maradt, ki lesz a csoportelső? A Kijev meg meccselhet a Fradival a harmadik helyért.

H-csoport

PSG- 1-0

Az utóbbi napokban már arról cikkezett a nemzetközi sajtó, hogy ha kiesik a PSG Tuchelnek mennie kell. Az életéért küzdött tehát a PSG a Gulácsival, viszont Orbán nélkül félálló Leipzig ellen.Neymar első félidőben büntetőből szerezte a mérkőzés egyetlen találatát, ezzel életben tartva az előző év BL-döntősének továbbjutási esélyeit.

-Basaksehir 4-1

Törökországban csúnyán megégett Solsjkaer csapata és még egy botlás nem fért volna bele a Leipzig és PSG elleni záró két meccs előtt. A norvég végre a kezdőbe rakta Cavanit és Van den Beeket is.

A szezon során eddig csak szenvedő Vörös Ördögök ma a szebbik arcukat mutatták, Bruno Fernandes bődületes góljával már a hetedik percben megszerezték a vezetést. 10 perccel később egy óriási kapusbaki után ismét a portugál talát be, hogy aztán Rashfordnak adja át a United javára megítélt büntetőt, lemondva ezzel a mesterhármasról.

A törököknek a második félidőben csak a szépítésre tellett, hogy aztán az utolsó percben Daniel James meglője a negyedik gólt.

A Manchester United ezzel a győzelemmel jelenleg vezeti a csoportját, ám azonos pontszámmal áll, mint a PSG illetve az RB Leipzig. Az utolsó két fordulóban minden eldől.