Elérte a tetőpontját az FC Barcelonánál uralkodó káosz?

Az alábbi cikkben hosszasan elemezzek, hogy mi lehet a gond a katalán együttesnél.

Az utóbbi napokban bejárta a médiát az az Instagram story-nak a posztolása, amelyben volt Lionel Messi kritizálja a jelenlegi sportigazgatót, korábbi csapattársát, Eric Abidalt. Ebben csúcsosodott ki az utóbbi évek destabilizált működése a katalán klubnál, amely komoly veszélybe hozta a klub jelenét és jövőjét.

Rossz vezetőség

Joan Laporta elnöksége alatt érte el a klub a legnagyobb sikereit 2003 és 2010 között. A 7 év alatt felépült két BL-győztes csapat, és a második kb. 7 évig uralta a világ futballját. Azonban Laportát Sandro Rosell, majd Josep María Bartomeu követték, akik rossz munkájukkal veszélybe sodorták a klubot.

Több csapat

Rosellről elég annyit tudni, hogy két évig börtönben volt, a brazil válogatott mérkőzéseinek televíziós közvetítési joga körüli pénzmosás gyanújával. Rosell tagja volt annak a stábnak, amely segített Laportának a 2003-as választások megnyerésében, és alelnök is volt, ám szembe fordult főnökével, és két év múlva lemondott arra hivatkozva, hogy főnöke megtagadta az eredeti tervük kivitelezését.

Korábbi Nike-vezetőként Rosell segítségével halászták el Ronaldinhót a elől, akit David Beckham pótlására szemelt ki Sir Alex Ferguson. A Unitednél ekkor még nem volt biztos Cristiano Ronaldo szerződtetése, de így is elképesztő lett volna egy Ronaldinho-Van Nistelrooy páros elöl….

Rosell folyamatosan támadta korábbi barátját, és végül 2010-ben sikeresen megszerezte az elnöki pozícióját, a szavazatok 61%-át begyűjtve a választáson. Rosell a távolból támogatta Pep Guardiola kinevezését, ám amikor megérkezett, Guardiolával megromlott a viszony. A katalán edző egy évvel Rosell hatalomra kerülése után már távozni akart, ebben mentora, Johan Cruyff is támogatta, de végül Rosell meggyőzte, hogy folytassa. Guardiola azóta ezt többször is pályafutása legnagyobb hibájának nevezte, esetleges visszatérését pedig Rosell utódjának, Bartomeunak a jelenléte zárja ki.

Rosell 2014-ben lemondott, miután a bíróság vizsgálatot indított a Neymar körüli átigazolás kapcsán. Az átigazolás körülményei azóta is tisztázatlanok, de Neymar apja és Rosell valószínűleg illegálisan jártak el, aminek többek között a Santos itta meg a levét, amely körülbelül 20 millió kapott csak. A vád szerint Rosell millió eurót fizetett egy cégnek, amely Neymaréké. Az ügyben Bartomeu is érintett.

Ez az eljárás még folyamatban van. Rosellel szemben olyan vád is felmerült, mint hogy fekete piacon szerzett donort a májrákban szenvedő Eric Abidalnak,

Az El Confidencial 4 telefonhívás birtokába jutott, ahol Rosell erről beszél. Abidal novemberben járt a bíróságon az ügyben, mint tanú.

Rosell alelnöke Bartomeu volt. Ebből a szempontból is gyanús, hogy Abidal kikötött Bartomeu, Rosell korábbi alelnöke mellett. Messi nyilvános támadása után Bartomeu kétórás megbeszélést tartott a franciával, aki érdekes módon maradt a posztján.

A klub működésében lévő problémákat elrejtette a pályán mutatott teljesítmény, ugyanis a Messi-Suárez-Neymar trió vezette csapat, amelyet még Guardiola épített fel, Berlinben ismét BL-t nyert, 2015-ben. Azonban Messi és Luís Enrique vezetőedző között feszültségek voltak, Bartomeu pedig kirúgta Andoni Zubizarreta sportigazgatót.

Bartomeu alatt a klub folyamatosan leépült, a La Masía egyre kisebb szerepet kap, fiatalok alig tudnak betörni a csapatba, az igazolások, illetve a rájuk fordított összegek pedig a stratégia teljes hiányáról árulkodnak.

Messi legnagyobb problémája ez, ugyanis a keret nem elég erős a BL-győzelemhez, aminek a megszállottja lett a klub. Neymart is csak azért próbálták visszahozni, mert Messi azt akarta, de a klubnak semmilyen szándéka nem volt erre, ami racionális, figyelembevéve a klub adósságait, Neymar és a klub közti viszonyt, a sérüléseit, a korát, és a sok bulizást.

Antoine Griezmannt sokan nem kedvelik a keretben, például Messi, akinek nem tetszett a 2018-as vb előtti videó, ahol LeBron James 2010-es ESPN interjúját utánozva jelentette be, hogy mégis marad az Atlético Madridnál, pedig mindenben megegyezett a Barcával. Azóta Griezmann korábbi csapattársa, Diego Godín is beszélt honfitársával, Luís Suárezzel, dicsérve a franciát, elősegítve az ő elfogadását a csapatban.

Frenkie De Jong borzasztó volt Ernesto Valverde alatt, aki mellett a legvégsőkig kiállt Messi, Piqué, és más befolyásos játékosok.

De Jongból egy Harry Winkset, Arthur egy rosszabb kiadását csinált Valverde, aki csak előre passzolni tud, és mást nem.

Olyan játékosok jártak itt, mint Paulinho, és egy öreg Arturo Vidal, akik eléggé egydimenziós játékosokká váltak. Griezmann szenved, hiszen kedvenc területei egyeznek Messiével, továbbá egy 29 éves 120 milliós játékos, ami nem a legjobb módja az erőforrások felhasználásának.

Ousmané Dembélé már másik eset. A remekül cselező, ijesztően kétlábas szélső viselkedésbeli problémái, valamint állandó sérülései miatt útelágazódáshoz érkezett karrierje elején, 22 évesen. Legújabb sérülése miatt Suárezzel együtt, kihagyja a szezon hátralévő részét.

Dortmundban és a Rennes-ben 2060 és 1940 percet töltött a pályán a bajnokságban, ezt azóta egyszer sem érte el a Barcelonában, ami egyértelműen azt mutatja, hogy akkor nem volt sérülékeny, de itt hirtelen az lett…

Gerard Piqué és Luís Suárez professzionalizmusa is kérdéses (Piqué üzleti érdekeltségei miatt, például Davis-Kupa, Suárez pedig évek óta túlsúllyal játszik), mindkettejük formája drasztikusan visszaesett. Samuel Umtiti sérülései miatt nem a régi, Jordi Alba pedig Messivel, Griezmannak, Busquets-cel, Piquével, Suárezzel a kiöregedés útjára lépett.

Xavi

Víctor Font indul Bartomeu jelöltjével szemben a következő elnökválasztáson, ő pedig kijelentette, hogy Xavit szeretné majd edzőnek kinevezni. A csapatból Busquets gyakran beszél Xavival, és Jordi Alba, Rakitić is támogatta volna Xavi visszatérését. A januári Spanyol Szuperkupa után Abidalék meglátogatták Xavit, azonban Xavi nemet mondott, amit nyilvánosan elismert. Abidalék ennek nem örültek, és a francia azt is lenyilatkozta most, hogy nem is tettek neki ajánlatot (elég gyerekes viselkedés: „Nem mondhatott nekünk nemet, mert nem is kérdeztük”).

Hogy ez miért van? Mert politikailag le akarták magukat védeni. Jelezni akarták Font követői felé, hogy „mi is akartuk őt, de ő nem jött. Erről Xavi tehet, nem mi!” Xavi viszont nem véletlenül mondott nemet, hiszen ő is ellenzi Bartomeuékat, és ha elfogadja az állást, Bartomeuék nyerik a következő választásokat is.

Ezért van bent Quiqué Setién szerződésébe az, hogy az új elnök egy kis anyagi kompenzáció ellenében elküldheti.

Ter Stegen egy a négy csapatkapitányból (Messi, Piqué és Sergi Roberto mellett, utóbbi nem lenne az, ha nem lenne La Masíáról érkező). A német kapus jól teljesít az utóbbi években, ezért úgy érzi, jogosult arra, hogy számonkérjen másokat, amikor nem hozzák a legjobbjukat, legutóbb éppen Messivel veszett össze egy edzésen, még ha valószínűleg az ő teljesítményét nem is bírálta.

Ter Stegen és a francia „klikk” súgta meg Abidalnak, hogy Valverde edzései gyakorlatilag komolytalanok, és nem folyik érdemi szakmai munka sem az edző, sem a játékosok részéről.

Messi

Messit zavarja, hogy egyesek őt hibáztatják Valverde bukásáért, pedig ő a végsőkig kiállt mellett (ami eléggé nehezen érthető, gondolva a csapat gyengélkedéseire, Liverpoolra és Rómára). Bartomeuéknak viszont tudniuk kell, hogy Messi a választások kulcsa, ha ő átáll Víctor Font oldalára, Bartomeuéknak annyi. Ezért is érdekes, hogy Abidal maradt, és nem áldozta úgy fel Bartomeu, mint 5 éve Zubizarretát. A vezetősége és szakmai munkája meggyengült, sok szakmai tudás hagyta el a klubot az utóbbi évtizedeben, a tudás zöme pedig Manchesterben van…..

Messi egészen elképesztő szerződése 2021-ben jár le. Messi ekkor 35 éves lesz, tehát már nincs sok ideje a legmagasabb szinten. Ősszel azonban az El País (Ramón Besa) lehozta, hogy Messi szerződése gyakorlatilag évről-évre szól, és minden év május 30.-áig jeleznie kell, hogy marad-e, vagy sem. Ha nem marad, a szerződése értelmében ingyen távozhat!!!!!!

Ez egészen döbbenetes hatalommal ruházza fel az argentínt, és a Manchester City (és mások) szagot fogtak, hogy ha esetleg Messi annyira elégedetlen lenne, hogy azt mondja, „Ennyi volt, akarok még egy BL-t nyerni, itt már nem fogok!”, akkor Pep Guardiola, Ferran Soriano, Txiki Beguiristaín az abu dhabi tulajok pénzével akcióba léphetnek!

Manszur sejkék három legnagyobb álma Guardiola, Messi, és a BL-trófea megszerzése volt. Ebből eddig csak egy teljesült, azonban többször is kísérletet tettek Messi megszerzésére.

City-s források szerint Messi felhívta Guardiolát 2016-ban (amikor Pep átvette a Cityt), és mondta, hogy egyszer még szeretne alatta játszani. Ez már haladás, hiszen kettejük kapcsolata nem a legjobb időszakát élte Guardiola barcelonai távozásakor.

Messi 2016-ban majdnem távozott Barcelonából. Akkoriban az adócsalás vádja miatt volt bajban, és a klubtól várta, hogy kisegítse őt. A City tulajdonosai félre is tették a pénzt, ami Laporte, Sané és Stones igazolására mentek volna (mentek végül).

Azonban jó barátja, Suárez meggyőzte, hogy maradjon. Azonban az idők változtak. Guardioláék öt igazolást terveznek a nyárra, azonban érdekes lesz, hogy bánnak a pénzzel így, hogy úgy érzik, van némi esélyük Messinél. Mit szólna ehhez az UEFA, és a továbbra is folyamatban lévő Pénzügyi Fair Play-t illető vizsgálat?

Messi apja, Jorge 2011-ben találkozott is a City vezetőivel, hogy kipuhatolják, mit gondol Messi egy esetleges Manchesterbe igazolásról. Még tettek is egy ajánlatot Neymarék felé, ugyanis keringtek pletykák arról, hogy Messit aggasztaná a brazil érkezése. Ezzel próbált ráijeszteni a City a Barcára, hogy mindenképpen megvegyék Neymart, hátha Messi még bizonytalanabb lesz.

Azonban egy utolsó kérdés még felmerül…

Guardiola

Akarja ezt Guardiola? Egyrészt utálja, hogy azzal bírálják, hogy Messi nélkül nem tud BL-t nyerni, másrészt pedig ő katalán, és a katalán nemzeti büszkeség, öntudat egyik megtestesítője a gyakorlatban is.

Ha pedig ő miatta hagyná el Messi Barcelonát, az (jogosan vagy jogtalanul) lerombolhatja a nimbuszát egy amúgy is nagyon megosztott katalán társadalomban. Guardiola gyerekei és felesége is visszaköltöztek már Barcelonába, ami csak táplálja azokat a pletykákat, amik szerint távozni fog legkésőbb jövőre, a szerződése lejártakor.

Összességében elmondható, hogy a Barcelona vezetősége évek óta rosszul végzi a munkáját, ami most már a pályán is megmutatkozik, amit Messi nehezen visel. Messi és Sir Alex Ferguson között sokan párhuzamot vonnak, még két ikon, akik saját maguk tartották egyben egy idő után klubjukat, és látjuk, mi lett a Manchester Uniteddel.

Azonban Messi távozása továbbra is nagyon-nagyon valószínűtlen, viszont ne feledjük, a polgárháború mindig a legvéresebb.

A cikkhez forrást jelentett a The Athletic, az El País, és az El Confidencial.