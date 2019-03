Elemzés: Így verte be az Ajax az utolsó szöget a Real Madrid koporsójába

Taktikai elemzésünkben a Real Madrid és az Ajax összecsapásának érdekességeit vizsgáltuk meg.

Hivatalosan is véget ért a Real Madrid-korszak a Bajnokok Ligájában: zsinórban három sikeresen megvívott döntő után, a Zinedine Zidane távozása óta egy szezonon belül már a második edzőjét fogyasztó Királyi Gárda a legjobb tizenhat között búcsúzni kényszerült azzal az Ajax-szal szemben, amely 21 év után játszhat majd ismét negyeddöntőt a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az Erik ten Hag által vezetett nagy múltú holland csapat már a csoportkörben, a Bayern München ellen is megmutatta, hogy képes felvenni a harcot a legnagyobb sztárcsapatokkal is, de a Real Madrid elleni első meccsen is meggyőző teljesítményt nyújtottak, így az egy gólos hátrány ellenére sem tűntek esélytelennek a visszavágót megelőzően.

Santiago Solari nem okozott túl nagy meglepetést a kezdőcsapat vonatkozásában. A Real Madrid ezúttal is 4-3-3-ban állt fel, az eltiltott Sergio Ramost Nacho helyettesítette, Reguilón pedig megtartotta a pozícióját a védelem bal oldalán Marcelóval szemben. A középpályán a megszokott Casemiro, Modric, Kroos hármas szerepelt, elől pedig Benzemát két oldalról Vinicius Junior és Lucas Vázquez támogatta.

A másik oldalon Erik Ten Hag szintén a 4-3-3-as formációnak szavazott bizalmat, ami Van de Beek helyezkedése miatt gyakran 4-2-3-1-re módosult. A védelemben a Juventus által üldözött De Ligt mellett a veterán Blind, a két szélen Tagliafico és Mazraoui kapott helyet, előttük a nyártól Barcelonában futballozó Frenkie de Jong és Lassa Schöne, valamint a már említett Van de Beek alkotta a középpályát, a támadóhármast pedig Neres, Tadic és Ziyech képviselte.

Solari és Ten Hag nem csak hasonló formációt alkalmazott, de a játék megközelítésének módjában sem járt messze egymástól a két szakember, ugyanakkor a stratégia megvalósításának minősége az Ajax felé billentette a mérleg nyelvét.

Mindkét együttes igyekezett letámadással zavart kelteni az ellenfél labdakihozatalainak első fázisában, és mivel a Real Madrid a középpályán 1-2-es (Casemiro előtt Kroos és Modric), míg az Ajax 2-1-es (De Jong és Schöne előtt Van de Beek) formát alkalmazott, ezért hamar kialakultak a párok a pálya középső harmadában.

Három a három elleni szituáció a középpályán: A visszalépő Kroost követi Schöne, míg Van de Beek Casemiróra, De Jong pedig Modricra figyel.

A Real Madrid építkezése során Van de Beek szorosan fogta Casemirót, hogy a brazil ne tudja megkapni a labdát a középhátvédektől, míg a mélyebben helyezkedő Schöne és De Jong figyelt a Kroos-Modric párosra. Fordított esetben Modric és Kroos lépett fel megzavarni a Schöne-De Jong párost, míg Casemiro feladata Van de Beek semlegesítése volt.

Emellett mindkét együttes igyekezett már a védőket is nyomás alá helyezni, ebben pedig a csatárok mellett (Benzema és Tadic) általában a bal oldali támadóknak (Vinicius, valamint a másik oldalon Neres) jutott kiemelten fontos szerep, ők csatlakoztak ugyanis a csatárokhoz a letámadás során.

A Real Madrid magasan letámad: Vinicius középre húzódva készen áll arra, hogy meginduljon De Ligt irányába, Benzema Onanát támadja, miközben zárja a passzsávot Blind elől, míg a középpályán Modric őrzi De Jongot, Kroos pedig Schönét.

Ahogy az látszik, szerkezetileg a két csapat nagyon hasonló módon presszingelt, de amíg az Ajax középpályásai szinte végig nyomás alatt tudták tartani az ellenfelüket, addig a Real belső emberei sokszor késésben voltak, így a hollandok könnyedén ki tudták hozni a labdát.

Ahogy az előző képen is láthattuk, Vinicus középre húzódik, hogy De Ligtet támadja, miközben a helyezkedésével próbálta megjátszhatatlanná tenni Mazraouit. Viszont Kroos csúnyán lemarad a visszafelé mozgó Schönétől, aki gond nélkül tudja kitenni a labdát a szélre, semlegesítve ezzel a Real Madrid letámadását.

Ismét egy hasonló szituáció: Vinicius bemozog középre, hogy a belső védőt támadja, Benzema a kapusra próbál nyomást helyezni, de Kroos ismét elkésik, így De Jong zavartalanul veheti át a labdát.

A mérkőzés sztárja egyértelműen az a Dusan Tadic volt, aki két gólpassza és egy gólja mellett mezőnyben is szinte hibátlanul futballozott, letéve ezzel az asztalra a 2018/19-es szezon egyik legjobb egyéni teljesítményét.

A Southamptonnál még többnyire a csatár mögött, vagy a pálya szélén bevetett szerb játékosból Ten Hag középcsatárt faragott, akinek elsősorban a középpályára való visszalépései jelentettek életveszélyt.

Persze Tadic hiába mozgott volna vissza, ha emellé nem kap megfelelő támogatást, de a magasra feltolt Van de Beek ilyenkor rögtön elfoglalta a csapattársa pozícióját, rendesen összezavarva ezzel a Real Madrid védekezését. Az Ajax második góljából talán mindenkinek Tadic zseniális csele és átadása marad majd meg, viszont nem szabad elvitatni Van de Beek szerepét, aki keresztbemozgásával magával viszi Varane-t, megnyitva ezzel a folyosót, ahova Tadic végül be tudta játszani a labdát a beinduló Neres elé.

Tadic egy remek csel után lendületből vezetheti rá a labdát a védelemre, Van de Beek pedig okos keresztbemozgással elvonja Varane figyelmét, megnyitva ezzel a passzfolyosót a csapattársa számára.

A másik oldalon Tadichoz hasonlóan Karim Benzema is rendszeresen visszalépett labdáért - elsősorban a bal oldali félterületben -, azonban ilyenkor rendszeresen piócaként lógott a nyakán Daley Blind, miközben De Jong visszamozgott az így üresen maradó területre, hogy lekövesse a beinduló Modric mozgását.

Sergio Ramos hiányát talán itt érezte meg a legjobban a Királyi Gárda. A világbajnok spanyol egyik nagy erénye, hogy képes nagyon agresszíven tapadni az ellenfél támadóira még akkor is, ha mélyen visszalépnek, és nem engedi őket a kapu elé fordulni. Mellette talán Tadic sem villogott volna annyira, de így a 33 éves játékos már biztosan bánja, hogy az odavágón szándékosan szedett össze egy sárga lapot, ami miatt most nem segíthetett a csapattársain.

Hiába játszott jobban az Ajax, a Real Madridnak így is megvoltak a lehetőségei, elsősorban Vinicius Junior révén. A 18 éves brazil legtöbbször Mazraoui és De Ligt közé indult be, kimozgatva a helyéről az Ajax csapatkapitányát. Ekkor a másik oldalról Lucas Vazquez behúzódott a pályra közepére, hogy egy visszatett labdát követően lövőhelyzetbe kerülhessen. Solari balszerencséje, hogy mindkét szélsőjét le kellett cserélnie még az első félidőben.

A szünet után a Real Madrid próbált nagyobb sebességi fokozatra kapcsolni, Reguilón és Carvajal is magasabb kezdőpozíciót vettek fel, emiatt Ziyechnek és Neresnek is gyakran egészen a saját védősorig kellett visszalépnie. Az egyik legnagyobb madridi lehetőség is azt követően alakult ki, hogy Ziyech nem tudta elég gyorsan lekövetni Reguilón mozgását, akinek a centerezését követően Asensio találta el a kapufát.

Ekkorra már érezhetően nyíltabb lett a mérkőzés, és bár a Real Madridnak is sikerült helyzeteket kialakítania, az Ajax egy magasan megszerzett labdát követően tovább növelhette volna az előnyét, miután Tadic ugratta ki Van de Beeket, de végül a 62. percben maga a szerb támadó talált be egy gyönyörű csavarással.

Itt egy pillanatra álljunk meg, hiszen Tadic gólja előtt egy vitatott szituációra került sor, amikor még a hollandok térfelén az Ajax játékosa az oldalvonalnál mentette meg a labdát, amely első ránázésre kint volt. A játékvezető igénybe vette a VAR-t, amely elég hosszan vizsgálgatta az esetet, s mivel teljesen perdöntően nem volt megállapítható, hogy teljes terjedelmével kint volt-e a labda, megadták a gólt.

Az eset egyéb iránt jól jelzi a két csapat közti tegnap esti különbséget, hiszen egy viszonylag ártatlan, felezőpályán megtörtént szituációban volt önfeláldozó az Ajax játékosa, amikor bent akarta tartani a játékszert, és ez a fajta élsség és a megalkuvást nem tűrő akarat is, ami hiányzott kedden és az utóbbi időben a Real játékából.

Habár Asensio találata révén még csillanhattak volna a madridiak reményei, végül Lasse Schöne egy fantasztikusan eltalált szabadrúgással adta meg a kegyelemdöfést a blancóknak.

A párharc és még a visszavágó előtt is a Real volt az egyértelmű esélyes, de a két meccs egészét elnézve utólag már nem is meglepő a hollandok továbbjutása, főleg annak tekintetében, amit kedden este az Ajax a Bernabeuban művelt, elkápráztatva fantasztikus játékával a focivilág egészét.

