Elegük van az MU szurkolóinak: bojkottot hirdettek a Liverpool ellen

Üresen hagynák az Old Trafford lelátóit.

A Manchester United szurkolóinál betelt a pohár, azt tervezik, hogy bojkottálják a klub következő hazai mérkőzését, amelyet ráadásul az ősi rivális Liverpool ellen vív a csapat augusztus 22-én.

Az #EmptyOldTrafford hashtag egyre jobban terjed a Vörös Ördögök szurkolói között a közösségi médiában, az üresen hagyott lelátókkal pedig a tulajdonos Glazer-család ellen tiltakoznának.

A drukkerek a múlt vasárnapi szezonnyitó előtt is kifejezték elégedetlenségüket, a kezdés előtt egy transzparenst tartottak fel, amelyen ez állt: „Harcolj a kapzsiság ellen, harcolj a Unitedért, harcolj Glazer ellen.”

A Brighton elleni 2-1-es vereség is olaj volt a tűzre, a találkozó során többször is énekelték, hogy a "Glazerék távozását akarjuk".

Érdekesség, hogy az elmúlt szezonban szintén egy Liverpool-elleni rangadó előtt történtek komoly incidensek az Old Traffordnál, amelynek következtében többen is betörtek a stadionba, a szurkolók összetűzésbe kerültek a rendőrséggel, s a találkozót is el kellett halasztani.

