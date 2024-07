Elefántcsontparti csatárral erősített a Debrecen – HIVATALOS!

Yacouba Silue nagy győzni akarással érkezett a DVSC-hez.

A Debreceni VSC a hivatalos oldalán osztotta meg, hogy szerződtette Yacouba Siluét.





A DVSC hétfőn a hivatalos honlapján közölte, hogy a 22 éves elefántcsontparti csatár a szerb első osztályú Mladost Lucani együttesétől érkezett, ahol az elmúlt szezonban 32 bajnokin 5 gólt és 3 gólpasszt jegyzett.

A támadó az elefántcsontparti első osztályú bajnokságban kezdte a karrierjét, ahol a csapatával bajnok és Szuperkupa-győztes lett. Olyan játékost fedeztek fel benne, aki Európában is képes megállni a helyét, ezért is igazolt később Ausztriába, ahol öt gólpassz mellett kilenc gólt lőtt az osztrák másodosztályú bajnokságban, de egyszer kupamérkőzésen is betalált. Ezután került a szerb első ligába.

A klubhonlap beszámolója szerint nagy győzni akarással érkezett a DVSC-hez.

„Azért érkeztem Debrecenbe, mert éreztem, hogy a csapat valóban jól szeretne teljesíteni, ráadásul itt én is fejlődhetek, így egyértelmű volt a döntés” – indokolta választását a csatár a DVSC Facebook-oldalán.