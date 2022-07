Eldőlt, melyik csatornán láthatjuk a Premier League mérkőzéseit

A DIGI Sport megszűnésével az angol bajnokság mérkőzéseit továbbra is láthatjuk a Spíleren, illetve egy új sportcsatornán.

A DIGI Sport megszűnése után eldőlt, hogy új sportcsatornára kerülnek az angol bajnokság (Premier League) mérkőzéseinek közvetítése jogai a Spíler Televízió mellett.

A keddi napon a csatorna sajtó közleményben jelentette be, hogy augusztustól a Network4 sportcsatornái (Aréna4, Aréna4+, Match4) közvetítik az angol Premier League több várva várt összecsapását, valamint a francia bajnokság, a Ligue 1 legizgalmasabb mérkőzéseit

Magyarország legújabb sporttelevíziója, a Network4 csoporthoz tartozó Match4 augusztus 5-én indítja el adását. A Match4 és testvércsatornája, az Aréna4 heti két-három mérkőzést közvetít élőben a világ legnézettebb bajnokságából, a Premier League-ből. A bemutatkozó hétvégén műsorra kerül például az Arsenal–Crystal Palace nyitó meccs, valamint a Newcastle United és a Manchester United bajnoki startja is.

A hétvégi találkozók többsége a Match4-en kerül képernyőre, a fordulók hétfő esti összecsapásait pedig az Aréna4-en láthatják az angol foci rajongói. A fordulókat a Digi Sportról a Match4-re költöző, Háromoroszlán című beharangozó műsor vezeti fel, aminek ismét a korábbi műsorvezetője, Monoki Lehel lesz a házigazdája, csakúgy, mint a fordulókat lezáró összefoglalóknak.

A Match4 közvetíti a francia bajnokság, a Ligue 1 kiemelt mérkőzéseit is, hétvégenként négy-öt találkozót láthatnak a nézők.

A Match4 augusztus 5-től a Digi és az Invitel kínálatában szerepel, és folyamatos tárgyalások zajlanak a többi szolgáltatóval is. Az új csatorna a futballmeccsek mellett hamarosan további sportágakkal is bővíti kínálatát. A Network4 sportcsatornái sugározzák a Bundesliga mérkőzéseit is.

