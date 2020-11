Eldőlt: Löw marad! - "Levonjuk a megfelelő következtetéseket"

Hiába szenvedett megsemmisítő, 6-0-ás vereséget Németország a spanyol válogatottól és vonták többen is kétségbe Joachim Löw alkalmasságát, szerdán eldőlt, hogy a 2014-es VB-győztes szövetségi kapitány továbbra is a német válogatott élén marad. Ezt a korábbi nyilatkozatok alapján is sejteni lehetett, azóta viszont szinte készpénznek vehető a döntés.

A német BILD úgy tudja, hogy 11:15-től, egy félórás megbeszélést követően dőlt el, hogy nem menesztik Löwöt és ő sem fog meghátrálni a fiaskótól. A Német Labdarúgó-szövetség elnöke, Fritz Keller, a válogatott menedzsere, Oliver Bierhoff, valamint Marcus Sorg másodedző diskurzusa után született meg a döntés - Löw marad!

Bierhoff és Keller egy egyedülálló áramszünetről beszélnek, Löw is jelezte, hogy mindenképp folytatni akarja. Jogi a szövetségnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy le fogják vonni a megfelelő következtetéseket a vereségből - elmondása szerint a fiatal csapatnak megvan az a képessége, hogy egy erős, konkurenciaképes csapattá fejlődjön. Azért sajnálja a történteket.

"Koromfekete nap volt, egy olyan este, amikor semmi sem sikerült. Ezért nagyon csalódottak és szomorúak vagyunk. Semmi sem működött. Senkot sem kivétel. A párharcok során nem voltunk ott a pályán. Az első gól után feladtuk a vonalainkat és a szervezettségünket, a spanyolok ezt kegyetlenül kihasználták. "

A súlyos vereséget követően csak márciusban gyűlik egybe ismét a válogatott. Mi történik addig? Elmondta:

"Nincs lehetőségünk bármit is kezdeni a játékosokkal. Az edzői stábbal ki kell elemeznünk a mérkőzést. Levonjuk a megfelelő következtetéseket. Azt hittük, hogy előrébb tartunk - most meglátjuk mit tudunk csinálni és mi a megfelelő út számunkra. Ha az EB elkezdődük, a maximumon leszünk - nem kételkedem a játékosokban, megvannak a kvalitásaik. Ezúttal fáradtak és lassúak voltunk. A meccs feltárt pár dolgot. Nem volt esélyünk, de Stuttgartban bizonyítottuk, hogy jobban is tudjuk csinálni. Ez nem kvalitás, hanem forma kérdése."

A Német Labdarúgó-szövetség a hírek szerint a szerdai nap folyamán hivatalos közleményt ad ki Löw maradásával kapcsolatban.

Reméljük, hogy a magyarok elleni mérkőzés során sem lesznek topformában...