Eldőlt, hol folytatja pályafutását a magyar válogatott védő – HIVATALOS!

Bolla Bendegúz az Európa-bajnokság után csatlakozhat új csapatához.

Az osztrák élvonalbeli Rapid Wien pénteken bejelentette a Wolverhampton kötelékéből érkező Bolla Bendegúz szerződtetését.



A magyar válogatott Európa-bajnokságra készülő védőjének szerződtetését pénteken jelentette be az osztrák élvonalban szereplő Rapid Wien. Az együttes a 2023/2024-es idényben a negyedik helyen végzett a bajnokságban, így kiléphet a nemzetközi porondra, az Európa-liga-selejtezőbe a második körben kapcsolódik be – de előtte még, a felkészülés során a Debrecennel is megmérkőzik.

A 24 esztendős, 16-szoros magyar válogatott futballista 2021 nyarán szerződött a Wolverhamptonhoz, az angol együttes előbb a svájci élvonalban szereplő Grasshoppersnek adta kölcsön, majd az előző idényben a Servette-ben szerepelt, amelyben 30 bajnokin 5 gólig és 4 gólpasszig jutott, valamint megnyerte a Svájci Kupát.

A Premier League-ben szereplő klub a napokban jelentette be, hogy nem tart igényt a játékosra, nem sokkal később pedig meg is jelentek a hírek az ausztriai folytatás lehetőségéről.

„Jó érzéssel gondolok vissza az elmúlt három, Svájcban eltöltött évemre. Érzésem szerint a játék több elemében is sokat fejlődtem, és az utóbbi évben értékes tapasztalatot szereztem a nemzetközi kupaporondon is. Továbbá néhány napja a Svájci Kupát is sikerült megnyernünk a Servette-el, ami külön öröm számomra” – mondta a Sportálnak Bolla Bendegúz:

„Ami a váltást illeti, nem nagyon kell bemutatni, hogy milyen nagy múltú klub a Rapid Wien. A vezetők megnyerő tervet és jövőképet vázoltak fel, és nagyon szimpatikus volt, hogy ebben milyen szerepet szánnak nekem. Ami a célokat illeti, szeretnék ismét az Európa-ligában szerepelni a klubbal, a bajnokságban pedig az első három hely valamelyikének megszerzése a cél. Szeretnénk minél előrébb végezni, emellett az Osztrák Kupában is a lehető legtovább szeretnénk menetelni.”

A labdarúgót képviselő Esterházy Mátyás szerint fontos volt, hogy már az Európa-bajnokság előtt döntés szülessen a labdarúgó jövőjéről.

„Sok szempontot vettünk figyelembe a klubválasztásnál, és úgy éreztük, hogy az a helyes lépés, ha már az EB előtt döntést hozunk a jövőjét illetően. Biztos vagyok benne, hogy egy sikeres torna után stabilitásra lel új csapatánál és sikeres lesz a Rapiddal. Mindig olyan klubban gondolkodunk Bendi karrierje során is, ahol folytathatja azt az utat, amelyet 17 éves kora óta nagyon sikeresen jár. Eddigi pályafutása alatt minden csapatának meghatározó tagja volt, bízunk benne, hogy a Rapidban is így lesz, és az országában kiemelkedő múlttal, szuper stadionnal és fantasztikus szurkolótáborral rendelkező klubbal tovább írhatja saját sikertörténetét” – mondta Esterházy Mátyás.

A 32-szeres osztrák bajnok Rapid Wien hivatalos oldalán Markus Katzer, a klub sportigazgatója méltatta az új szerzeményt.

„Bolla Bendegúz személyében egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékost üdvözölhetünk a sorainkban. Kulcsjátékos volt a nemzetközi porondon szereplő csapatban, és az elmúlt idényben 44 tétmérkőzésen lépett pályára a Servette színeiben. Támadó felfogású védő, a veszélyes beadásaival pedig a következő szezonban még sokszínűbbé teszi majd a labdabirtoklásra épülő játékunkat. Nagyon örülök, hogy sikerült meggyőznünk, hogy a Rapidnál folytassa, hiszen számos más klub érdeklődését is felkeltette” – fogalmazott a sportvezető.