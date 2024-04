Eldőlt a Roma vezetőedzőjének a jövője – HIVATALOS!

Daniele De Rossi szerződése a szezon végéig szólt.

Az AS Roma a hivatalos oldalán jelentette be csütörtökön, hogy a következő idényben is Daniele De Rossi marad a csapat vezetőedzője.

A 40 éves Daniele De Rossit januárban nevezték ki José Mourinho utódjának, szerződése a 2023-2024-es szezon végéig szólt.

Irányításával 16 tétmérkőzésükből 11-et megnyertek a Farkasok. Az AS Roma ezalatt – egy hétmeccses veretlenségi sorozatnak is köszönhetően – a kilencedikről az ötödik helyre kúszott fel a Serie A tabelláján, és bejutott az Európa-liga negyeddöntőjébe, amelynek visszavágóján csütörtökön fogadják az AC Milant. A párharc 1–0-s római előnyről folytatódik.

Az AS Romát irányító amerikai testvérpár, Dan és Ryan Friedkin a klub hivatalos honlapján kiadott közleményben jelentette be, hogy a következő idényben is Daniele De Rossi lesz a csapat vezetőedzője.

„Daniele tisztelettel és bátorsággal vezeti a csapatot, miközben ereje és a klubba vetett mélyen gyökerező hite valódi összhangban van a Roma értékeivel, városával és páratlan szurkolóival” – áll a közleményben.

Mint ismert, De Rossi 2001 és 2019 között 616 alkalommal lépett pályára az AS Roma színeiben, és kétszer megnyerte az olasz kupát.

A klub nem közölt részleteket De Rossi szerződésének hosszáról, erről mindössze annyit árultak el, hogy a „belátható jövőben” ő marad a gárda trénere.